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Тайна движения континентов: подземные океаны могут объяснить, почему двигаются материки

2:26
Наука

Что если тектоника плит началась благодаря воде в недрах Земли? Учёные приблизились к разгадке этого древнего процесса.

Река в лесу
Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Река в лесу

Вода, скрытая в недрах планеты

Океаны, моря, реки и озёра — это лишь малая часть всей воды на Земле. Остальное скрыто в минералах глубоко под поверхностью. Оказывается, эта "невидимая" вода может играть ключевую роль в движении тектонических плит.

Недавнее исследование, опубликованное в Geology, предполагает, что именно вода в глубинах мантии могла стать катализатором начала движения плит.

Геохимик Эстебан Газель из Корнельского университета и его коллеги изучили образцы магмы, собранные в Южно-Китайском море, и обнаружили, что они содержат вдвое больше воды, чем ожидалось. Это может объяснять, как началась тектоника.

"Вода — это не только источник жизни. Она делает нашу планету динамичной", — резюмирует Газель.

Как вода запускает движение плит?

Вода делает литосферные плиты менее жёсткими, помогая им изгибаться и скользить друг под другом. Кроме того, насыщенные водой породы становятся более подвижными, позволяя магме легче пробивать кору и формировать новую сушу.

В исследовании использовались образцы пород, поднятые в 2017 году с морского дна экспедицией на борту судна JOIDES Resolution. Эти породы когда-то были частью континента, но затем стали новой океанической корой, что делает их особенно ценными для науки.

Глубинный резервуар воды

Учёные выяснили, что богатые водой породы могли подняться из переходной зоны мантии, расположенной на глубине 410-670 км. В экстремальных условиях этой области формируются минералы, способные накапливать огромное количество воды.

Газель предполагает, что именно такие струи насыщенных водой пород ослабили поверхность древней Земли, запустив механизм движения плит.

Другие гипотезы также связывают начало тектоники с водой, но рассматривают более поверхностные процессы — например, влияние древних океанов, которые могли размывать и ослаблять литосферу.

Однако новая теория предполагает, что источник этого процесса находился гораздо глубже.

Уточнения

Текто́ника син. Геотектоника (от греч. τεκτονικός, строительное искусство) — общая часть геотектоники, изучающая геологические процессы, которые контролируют структуру и свойства тектоносферы Земли и других планет, а также историю движений, изменяющих эту структуру.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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