Подземный океан: как гигантские морские черви выживают в экстремальных условиях

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Океан хранит множество тайн, и каждое новое открытие только добавляет вопросов. Недавняя экспедиция в глубины Тихого океана потрясла ученых: под океанским дном была обнаружена скрытая экосистема, в которой обитают гигантские морские черви. Это открытие переворачивает представления о том, какие формы жизни могут выживать в экстремальных условиях.

Фото: Openverse by Frank Lindecke, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ гигантские черви

Открытие под океанским дном

Исследовательский корабль "Фалкор" Института "Шмит Оушн" совместно с подводным дроном "СуБ-астиан" отправился в район Восточно-Тихоокеанского поднятия — регион, где сходятся тектонические плиты.

Здесь, под слоями лавы, ученые обнаружили скрытые подводные полости, населенные необычными существами. Раздвинув корку морского дна, исследователи увидели экосистему, полную жизни, о которой раньше никто и не подозревал.

Кто обитает в подводных пещерах?

Среди обнаруженных существ — гигантские трубчатые черви Riftia pachyptila. Эти создания могут достигать 1,8 метра в длину, а их выживание зависит от симбиоза с хемосинтезирующими бактериями.

В условиях полного отсутствия солнечного света они преобразуют химические вещества из подводных источников в органику, питая целую экосистему.

Помимо червей, в скрытых полостях были найдены моллюски и другие организмы, которым удается выживать в этой суровой среде.

Жизнь всегда находит способ

"Мы и не подозревали, что такие сложные формы жизни могут обитать под дном океана. Это открытие меняет наше понимание подводных экосистем," — заявила один из ведущих исследователей, доктор Сабине Голнер.

Оказалось, что гигантские морские черви используют подводные туннели, перемещаясь между источниками питательных веществ и тепла, создавая сложную экосистему.

Почему это важно?

Ранее считалось, что жизнь в глубоководных районах возможна только у гидротермальных источников, но теперь стало ясно: подземные полости также играют важную роль в поддержании морских экосистем.

Это открытие расширяет границы наших знаний о том, где и как может существовать жизнь, а также напоминает о важности сохранения подводных экосистем.

Уточнения

Хемосинтез — способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ из CO 2 служат реакции окисления неорганических соединений. Подобный вариант получения энергии используется только бактериями или археями. Это явление было открыто в 1887 году русским учёным С. Н. Виноградским.

