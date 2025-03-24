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Подземный океан: как гигантские морские черви выживают в экстремальных условиях

2:27
Наука

Океан хранит множество тайн, и каждое новое открытие только добавляет вопросов. Недавняя экспедиция в глубины Тихого океана потрясла ученых: под океанским дном была обнаружена скрытая экосистема, в которой обитают гигантские морские черви. Это открытие переворачивает представления о том, какие формы жизни могут выживать в экстремальных условиях.

гигантские черви
Фото: Openverse by Frank Lindecke, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
гигантские черви

Открытие под океанским дном

Исследовательский корабль "Фалкор" Института "Шмит Оушн" совместно с подводным дроном "СуБ-астиан" отправился в район Восточно-Тихоокеанского поднятия — регион, где сходятся тектонические плиты.

Здесь, под слоями лавы, ученые обнаружили скрытые подводные полости, населенные необычными существами. Раздвинув корку морского дна, исследователи увидели экосистему, полную жизни, о которой раньше никто и не подозревал.

Кто обитает в подводных пещерах?

Среди обнаруженных существ — гигантские трубчатые черви Riftia pachyptila. Эти создания могут достигать 1,8 метра в длину, а их выживание зависит от симбиоза с хемосинтезирующими бактериями.

В условиях полного отсутствия солнечного света они преобразуют химические вещества из подводных источников в органику, питая целую экосистему.

Помимо червей, в скрытых полостях были найдены моллюски и другие организмы, которым удается выживать в этой суровой среде.

Жизнь всегда находит способ

"Мы и не подозревали, что такие сложные формы жизни могут обитать под дном океана. Это открытие меняет наше понимание подводных экосистем," — заявила один из ведущих исследователей, доктор Сабине Голнер.

Оказалось, что гигантские морские черви используют подводные туннели, перемещаясь между источниками питательных веществ и тепла, создавая сложную экосистему.

Почему это важно?

Ранее считалось, что жизнь в глубоководных районах возможна только у гидротермальных источников, но теперь стало ясно: подземные полости также играют важную роль в поддержании морских экосистем.

Это открытие расширяет границы наших знаний о том, где и как может существовать жизнь, а также напоминает о важности сохранения подводных экосистем.

Уточнения

Хемосинтез — способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ из CO2 служат реакции окисления неорганических соединений. Подобный вариант получения энергии используется только бактериями или археями. Это явление было открыто в 1887 году русским учёным С. Н. Виноградским.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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