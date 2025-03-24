Астрономы нашли мини-Землю: что скрывает загадочная экзопланета Барнард b

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Астрономы обнаружили экзопланету под названием Барнард b, которая вращается вокруг ближайшей одинокой звезды к Солнечной Системе — Звезды Барнард.

Фото: Веб-сайт НАСА планета

Эта планета обладает массой, равной половине массы Венеры и классифицируется как "мини-Земля".

Барнард b совершает полный оборот вокруг своей звезды каждые три дня, находясь на расстоянии около 2,4 миллиона километров, что составляет всего 5% от расстояния между Солнцем и Меркурием. Несмотря на близость, планета расположена не в обитаемой зоне. Как объясняет астроном Джонай Гонсалес Эрнандес из Института астрофизики Канарских островов, "даже находясь рядом с более холодной звездой, температура на планете слишком высока для существования жидкой воды и благоприятных условий для жизни".

Открытие было сделано с помощью очень большого телескопа (VLT) в пустыне Атакама в Чили. Астрономы обнаружили планету, анализируя небольшие колебания Звезды Барнард, вызванные гравитационным воздействием планеты.

Звезда Барнард находится всего в 6 световых годах от нашей Солнечной Системы, и хотя она ближе к нам, её статус как одинокой звезды противопоставляет её системе Альфа Центавра, которая является многозвездной системой. Поиск планет вокруг Звезды Барнард был приоритетной задачей для астрономов, так как красные карлики, к которым она принадлежит, являются наиболее распространенными звездами в нашей галактике. Кроме того, скалистые экзопланеты легче обнаружить в орбитах вокруг таких звезд.

Эта звезда меньше и холоднее Солнца, с температурой поверхности около 2800 °C, в то время как температура на поверхности Солнца достигает 5600 °C. Дополнительно считается, что Звезда Барнард содержит меньше тяжелых элементов, что может затруднять формирование каменистых планет вокруг неё, пишет olhardigital.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.



