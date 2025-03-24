Как бегали наши предки? Удивительные открытия об австралопитеках и их выносливости

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Исследовательская группа изучила анатомию австралопитека afarensis, чтобы понять, насколько хорошо они могли бегать.

Фото: greekreporter.com by Adam Fagen, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Древний человек

Этот вид, относящийся к одним из самых известных предков человека, существовал между 2,9 и 3,9 миллиона лет назад.

Скелет, часть которого принадлежит Люси (или Dink'inesh, что в переводе с амхарского означает "ты прекрасна"), стал символом примитивной бипедальной ходьбы. Люси была обнаружена в Депрессии Афар в северо-восточной Эфиопии в 1974 году и привлекла внимание ученых, подтверждая, что увеличение объема мозга произошло позже, чем появление бипедальной ходьбы.

Некоторые ранние исследователи пытались связать анатомию австралопитека с общим предком человека, горилл и шимпанзе, но эта гипотеза была опровергнута. Теперь учёные считают, что нодопедализм (использование всех пальцев передних лап для поддержки веса) развивался несколько раз в разных линиях обезьян, так как их стиль ходьбы и анатомия рук различаются.

Ранние двуногие виды, такие как Ardipithecus kadabba, жили в Африке между 5,8 и 5,2 миллиона лет назад и обитали в смешанных ландшафтах, что подразумевает, что имели некоторые адаптации к жизни на деревьях.

Недавно ученые изменили своё мнение о том, что каменные инструменты использовали только предки рода Homo, который появился около 2 миллионов лет назад. Находки, сделанные в Эфиопии и Кении, показывают, что австралопитеки могли иметь доступ к мясу в своем рационе, и дискуссия теперь касается того, убивали ли они животных сами или ели остатки, оставленные другими хищниками.

Для успешной охоты австралопитеки должны были уметь быстро бегать и иметь выносливость, чтобы нести добычу. Это приводит к предположению об их способности к выносливым пробежкам, что может совпадать с анатомией более современных человекообразных, таких как Homo erectus, существовавших около 1-2 миллионов лет назад. Чтобы проверить, могли ли австралопитеки быстро бегать, ученым необходимо реконструировать их скелет и смоделировать возможные движения, пишет terra.

Уточнения

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