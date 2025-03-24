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Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке

2:04
Наука

Открыта черная дыра с массой 600 тысяч солнечных масс, которая движется со скоростью около 300 тысяч км/с и направляется к Млечному Пути.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Интересно, что она находится в месте, где теоретически не должно было быть черной дыры — в глубинах карликовой галактики. Это открытие было сделано косвенно: астрономы изучили траектории 21 гипервелоцитирующей звезды типа B, выброшенных из галактического центра через механизм, называемый механизмом Хилла.

Этот механизм описывает, как звезды в бинарной системе могут быть выброшены в межгалактическое пространство, когда одна из них захвачена супер­массивной черной дырой, подобной Стрелец A, расположенной в центре нашей галактики. При этом звезда получает гравитационный удар и, как результат, движется с очень высокой скоростью.

С 2005 по 2014 год астрономы из Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics в исследовании HVS Survey обнаружили 21 гипервелоцитирующую звезду, выброшенную в гало Млечного Пути. Недавнее исследование показало, что около половины из этих звезд не были выброшены из центра Млечного Пути, как считалось ранее, а происходят из Большого Облака Магеллана (LMC) — спутниковой галактики.

Чтобы проверить это предположение, исследователи создали модель, имитирующую выброс звезд от супер­массивной черной дыры в LMC. Результаты совпали с наблюдениями. Они указали, что уровень рождения и группирование гипервелоцитирующих звезд в LMC может быть объяснен только наличием сверхмассивной черной дыры.

Это открытие может изменить наши представления о LMC и ее динамике, а также повлиять на структуру Млечного Пути. Обычно обнаружить черные дыры очень сложно, так как они не испускают видимое излучение, пишет CNN.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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