Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Призыв помощи: Гренландия опасается действий США
Визит лидера — Ким Чен Ын прибудет в Россию
Останови старение! Этот жест с кремами разрушает твою защиту от солнца
Не для стариков: Клуни объяснил, почему отказывается от ролей в мелодрамах
Инициатива Трампа: что США предложила России ради урегулирования на Украине
Уютный чердак без перепланировки: помогает неожиданное решение
5 растений, которые сделают ваш сад роскошным с минимальными усилиями
Память не стирается зря: в мозге нашли механизм её защиты
Хотят одного: власти заявили, к чему пришли США и РФ

Глобальное потепление 2025: страшный прогноз, который заставит нас поменять образ жизни

2:52
Наука

Глобальное потепление — проблема, которая становится всё более актуальной. Прогнозы на 2025 год вызывают серьёзное беспокойство. По мнению учёных, следующий год может войти в число самых жарких лет за всю историю наблюдений.

Жара в офисе
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жара в офисе

Прогнозы специалистов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «существует вероятность, что 2025 год войдёт в пятёрку самых тёплых». Он отметил, что с каждым годом температура растёт из-за увеличения концентрации парниковых газов, что приводит к стремительному потеплению.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выразил опасения, сказав, что «следующий год обещает стать самым жарким в истории». Он добавил, что в некоторых странах уже зафиксированы температуры, превышающие пределы человеческой выносливости. По всему миру наблюдаются рекордные дожди, ураганы и засухи, что лишь подчеркивает серьёзность проблемы.

Что влияет на повышение температуры

Одним из основных факторов глобального потепления является деятельность человека, в частности, выбросы парниковых газов в атмосферу. Наряду с этим, климатические явления, такие как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, оказывают большое влияние на глобальные температуры. В 2024 году в некоторых регионах планеты были зафиксированы экстремальные температуры, что подтверждает воздействие этих явлений на климат.

Какие последствия нас ждут

Подъём глобальной температуры может привести к множеству серьёзных последствий:

  • Экстремальные погодные условия: усиливаются ураганы, засухи и наводнения.

  • Воздействие на экосистемы: это угроза вымирания многих видов животных и растений.

  • Социально-экономические проблемы: повышение стоимости сельскохозяйственной продукции и угроза продовольственной безопасности.

Как справиться с глобальным потеплением

Для борьбы с глобальным потеплением необходимо принять срочные меры:

  • Сокращение выбросов парниковых газов: переход на возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности.

  • Адаптация инфраструктуры: подготовка к экстремальным погодным условиям, строительство защитных сооружений.

  • Международное сотрудничество: соблюдение соглашений по сокращению выбросов, поддержка развивающихся стран в адаптации к изменениям климата.

Необходимость срочных действий

Прогнозы на 2025 год подчеркивают важность срочных действий, направленных на замедление глобального потепления. Только решительные меры смогут минимизировать последствия для нашей планеты и человечества в целом.

Уточнения

Прогно́з (от греч. πρόγνωση «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Наука и техника
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке Аудио 
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Здоровье
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Как римляне превратили Спарту в древний Диснейленд: шокирующая правда Игорь Буккер Пощёчина Трампу: как Зеленский одним ударом разрушил надежды на мирное соглашение? Дмитрий Плотников Главный страх администрации Трампа — обрушение фондового рынка. Поэтому Украина будет демилитаризована Любовь Степушова
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Последние материалы
Инициатива Трампа: что США предложила России ради урегулирования на Украине
Уютный чердак без перепланировки: помогает неожиданное решение
5 растений, которые сделают ваш сад роскошным с минимальными усилиями
Память не стирается зря: в мозге нашли механизм её защиты
Хотят одного: власти заявили, к чему пришли США и РФ
Первое появление после скандала — Тейлор Свифт вернулась спустя 3 месяца молчания
Вслед за Пермью и Казанью: ещё один город отказался от Лолиты
Вопрос безопасности — Песков раскрыл подробности встречи с США
Черноморская инициатива — раскрыта тема переговоров РФ и США
Тайный ужин в Голливуде: Энистон и Паскаль провели вечер вместе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.