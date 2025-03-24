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Тайна 5000-летней гробницы: что скрывают бусины и украшения древних женщин

2:51
Наука

В юго-западной Испании археологи обнаружили потрясающее открытие — гробницу, возраст которой составляет около 5000 лет. Внутри нашли более 270 000 бусин, изготовленных из ракушек, камня и кости. Это уникальное находка, которое дает нам глубокое представление о том, как женщины той эпохи использовали украшения в ритуальных целях. Бусины, вероятно, являлись частью их церемониальных нарядов, которые подчеркивали их высокий социальный статус и роль в обществе.

В Бронзовом веке делали копии янтаря
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Янтарь_балтийский.jpg by М. Порсина (M. Porsina)
В Бронзовом веке делали копии янтаря

Открытие гробницы Монтелирио

Гробница, получившая название Монтелирио, расположена в археологическом комплексе Валенсина-де-ла-Консепсьон недалеко от Севильи. Это мегалитическое сооружение, использовавшееся для захоронений, было построено между 2875 и 2635 годами до нашей эры. В одной из камер гробницы археологи нашли останки 20 человек, 15 из которых были женщинами. Среди них была также женщина, которую назвали "Леди из слоновой кости". Она была похоронена с предметами, изготовленными из слоновой кости и бивня слона, что также подчеркивает ее исключительное положение.

Процесс изготовления бусин

Изготовление бусин, найденных в гробнице, потребовало значительных усилий. По оценкам, создание каждой бусины занимало около 10 минут. Это означает, что для производства всей коллекции было затрачено примерно 247 500 часов труда — эквивалентно работе десяти ремесленников в течение семи месяцев. Это открытие дает нам понять, насколько высоко организованным был труд того времени и сколько ресурсов было вложено в создание таких украшений.

Социальный и культурный контекст

Наличие огромного количества бусин в захоронениях говорит о высоком статусе женщин, похороненных в этой гробнице. Эти женщины, вероятно, играли важную роль в ритуалах и были важными фигурами в обществе. Их украшения, возможно, служили не только декоративной цели, но и символизировали их статус. Эти находки открывают ценную информацию о социально-религиозной структуре того времени, а также о месте женщин в этой культуре.

Продолжение исследований

Археологические работы в гробнице Монтелирио продолжаются, и ученые надеются раскрыть еще больше информации о жизни и культуре древних обществ Испании. Тщательное исследование найденных артефактов, включая бусины, поможет понять социальные структуры, торговые связи и культурные практики тех времен.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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