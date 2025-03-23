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Билл Гейтс назвал золотую жилу для инвестиций: это изменит мир

2:37
Наука

Если бы Билл Гейтс начинал с нуля, он бы инвестировал в стартапы, ориентированные на искусственный интеллект (ИИ).

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

В интервью CNBC Make It он заявил, что данная технология предоставляет "уникальную возможность" для предпринимателей, и что сегодня получить финансирование для компаний в сфере ИИ гораздо более реально, чем в других отраслях.

Гейтс отметил, что для стартапов в области ИИ доступны миллиарды долларов, даже если они только начинают свою деятельность. Он бы стремился создать компанию, способную конкурировать с такими гигантами, как Google, Nvidia и OpenAI, последний из которых поддерживается самой Microsoft. Если прямую конкуренцию с большими компаниями было бы сложно осуществить, Гейтс считает целесообразным искать узкую нишу, где ИИ мог бы оказать значительное влияние, что уменьшит конкуренцию и увеличит шансы на успех. Он подчеркнул, что такая стратегия имеет важнейшее значение для выделения новой компании.

Это заявление Гейтса сделано на фоне стремительного роста в сфере ИИ. Предприниматель, который изучал продвижение технологий в своём документальном сериале на Netflix "What's Next? The Future With Bill Gates", подчеркнул, что ИИ будет продолжать трансформировать индустрии в ближайшие годы.

Гейтс признает, что новая компания не могла бы достичь такого же успеха, как Microsoft. Он вспомнил, как в 1976 году немногие верили в потенциал персональных компьютеров, что предоставило ему и Полу Аллену конкурентное преимущество.

"Мне повезло, что моя вера в программное обеспечение сделала меня уникальным", — сказал он. Тем не менее, он добавил, что просто верить в потенциал ИИ в настоящее время недостаточно.

Чтобы выделиться, начинающим предпринимателям нужно разработать уникальный подход к системам ИИ, который еще не был реализован в крупных компаниях. Гейтс подчеркнул, что молодые предприниматели должны выявлять недостатки в текущих подходах к ИИ, чтобы найти свое конкурентное преимущество.

Он также предложил, чтобы предприниматели рассматривали ИИ как инструмент для оптимизации существующего бизнеса, автоматизации повторяющихся задач или помощи в стратегических решениях. В качестве примера он привел возможность сократить документооборот для врачей, что позволит им уделять больше времени пациентам.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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