42 тыс. лет назад: в Бразилии нашли останки животных, которые изменят историю

Останки древних животных были найдены в пещере (Бразилия) в июле 2024 года. Специалисты из Beta Analytic использовали радиоуглеродный анализ и пришли к выводу, что одно из видов, найденных в этой пещере, существовало здесь около 42 тысяч лет назад.
Среди найденных останков:
- Тигр-зубомеч, который обитал в этом регионе около 34,700 лет назад;
- Токсодонт, весивший около 2,3 тонны и живший здесь 42 тысячи лет назад;
- Гигантский ленивец, существовавший примерно 14 тысяч лет назад.
Все эти доисторические млекопитающие составляют мегафауна и жили в Плейстоцене, который охватывает период от 2,5 миллионов до 12 тысяч лет назад.
Менеджер отдела естественной истории Жозе Невес сообщил, что исследования начались в прошлом году при участии исследователей из федеральных университетов, которые были приглашены для работы с найденными материалами. Открытие тигра-зубомеча на территории Капиксаба является уникальным событием.
"Эта пещера является местом, где обнаружено первое представление мегафауны. Мы нашли пять видов, среди которых три гигантских ленивца, токсодонт и тигр-зубомеч", — отметил Марио Дантас, исследователь Федерального университета Баии.
Мегафауна (от греч. μέγας megas «большой» и новолатинского fauna «животное») (зоология) — крупные животные. Крупные размеры обычно связаны с другими характеристиками, такими как медленный темп размножения и, у крупных травоядных, сниженная или незначительная смертность взрослых особей от хищников.
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