42 тыс. лет назад: в Бразилии нашли останки животных, которые изменят историю

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория палеонтолога

Останки древних животных были найдены в пещере (Бразилия) в июле 2024 года. Специалисты из Beta Analytic использовали радиоуглеродный анализ и пришли к выводу, что одно из видов, найденных в этой пещере, существовало здесь около 42 тысяч лет назад.

Среди найденных останков:

- Тигр-зубомеч, который обитал в этом регионе около 34,700 лет назад;

- Токсодонт, весивший около 2,3 тонны и живший здесь 42 тысячи лет назад;

- Гигантский ленивец, существовавший примерно 14 тысяч лет назад.

Все эти доисторические млекопитающие составляют мегафауна и жили в Плейстоцене, который охватывает период от 2,5 миллионов до 12 тысяч лет назад.

Менеджер отдела естественной истории Жозе Невес сообщил, что исследования начались в прошлом году при участии исследователей из федеральных университетов, которые были приглашены для работы с найденными материалами. Открытие тигра-зубомеча на территории Капиксаба является уникальным событием.

"Эта пещера является местом, где обнаружено первое представление мегафауны. Мы нашли пять видов, среди которых три гигантских ленивца, токсодонт и тигр-зубомеч", — отметил Марио Дантас, исследователь Федерального университета Баии.

Уточнения

Мегафауна (от греч. μέγας megas «большой» и новолатинского fauna «животное») (зоология) — крупные животные. Крупные размеры обычно связаны с другими характеристиками, такими как медленный темп размножения и, у крупных травоядных, сниженная или незначительная смертность взрослых особей от хищников.

