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Случайностей не бывает: кто запустил две вспышки и устроил массовый сбой во Вселенной

2:47
Наука

Могли ли взрывы сверхновых стать причиной массовых вымираний на Земле? Недавние исследования предполагают, что как минимум два из пяти крупнейших вымираний в истории нашей планеты могли быть вызваны этими космическими катастрофами.

Рождение звезды
Фото: http://www.eso.org/public/images/eso1301a/ by ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO)/Nick Risinger (skysurvey.org), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рождение звезды

Сверхновые: создатели и разрушители жизни

Сверхновые — одни из самых мощных взрывов во Вселенной. Они не только обогащают космос тяжелыми элементами, необходимыми для формирования новых звезд и планет, но и могут представлять угрозу для существующей жизни. Если такая звезда взрывается в относительной близости от планеты, последствия могут быть катастрофическими.

Массовые вымирания в ордовикском и девонском периодах

Ордовикско-силурийское вымирание, произошедшее около 445 миллионов лет назад, уничтожило около 60% морских беспозвоночных. Позднедевонское вымирание, около 372 миллионов лет назад, привело к исчезновению примерно 70% всех видов, включая значительные изменения в составе рыб. Причины этих событий долгое время оставались неясными, но новые данные указывают на возможную связь с взрывами сверхновых.

Статистическая связь между сверхновыми и вымираниями

Ученые из Университета Киля провели анализ распределения массивных звезд в радиусе около 3260 световых лет от Солнца. Они рассчитали частоту взрывов сверхновых в нашей галактике и обнаружили, что эти события совпадают по времени с периодами массовых вымираний на Земле. Это подтверждает гипотезу о том, что близкие сверхновые могли влиять на биосферу нашей планеты. 

Механизмы воздействия сверхновых на Землю

Взрыв сверхновой вблизи Земли может привести к разрушению озонового слоя, что увеличивает уровень ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности планеты. Кроме того, такие события могут вызвать кислотные дожди и глобальные изменения климата, что негативно сказывается на биосфере.

Современные риски и перспективы

На сегодняшний день известно о двух звездах, которые могут стать сверхновыми в ближайший миллион лет: Антарес и Бетельгейзе. Однако они находятся на расстоянии более 500 световых лет от Земли, что, по мнению ученых, недостаточно близко для серьезного воздействия на нашу планету.

Таким образом, исследования показывают, что взрывы сверхновых могли играть значительную роль в истории массовых вымираний на Земле, подчеркивая двойственную природу этих космических явлений как создателей и разрушителей жизни.

Уточнения

Вселе́нная (от словообразовательной кальки с греч. οικουμένε «ойкумена», «обитаемое, освоенное людьми пространство» — всеобъемлющее понятие в эпоху представлений о Земле как о середине мира) — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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