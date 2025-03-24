Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ждуны в подвалах и дроны на оптоволокне: с чем сталкиваются связисты Ахмата в Судже
Финансовая подушка и квартира мечты: стало известно, на что копят казахстанцы
Когда археология становится опасной: как Рукопись 512 привела к исчезновению исследователя
Забудьте о приседаниях: это румынское упражнение преобразит ноги и укрепит спину
Никаких сложностей: готовим салат с фасолью, помидорами и вкуснейшей заправкой
Минимализм на природе: почему все хотят жить в доме-амбаре
Не только несёт, но и питает: рюкзак будущего уже здесь
Случайностей не бывает: кто запустил две вспышки и устроил массовый сбой во Вселенной
Из кислых — в самые сладкие: готовим секретный коктейль для настоящих помидоров

Пахнет наукой: как биологи штампуют ДНК из того, что мы обычно смываем

2:04
Наука

Создание новой жизни из фекалий звучит как научная фантастика. Но именно на это рассчитывает команда проекта The Poo Zoo, объединяющая учёных из Оксфорда и других институтов. Они намерены превратить клетки, содержащиеся в испражнениях животных, в… потомство.

Суслик
Фото: commons.wikimedia.org by Joint831, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Суслик

Да-да, даже в свежем навозе мышей и слонов можно найти живые клетки, отделившиеся от стенок кишечника. И именно эти клетки исследователи научились выделять.

Из навоза — в эмбрион

Один из подходов проекта — клонирование. Учёные извлекают ядро из клетки и внедряют его в донорскую яйцеклетку, после чего полученный эмбрион имплантируется суррогатной матери. В результате рождается генетический близнец исчезающего животного.

Но и это не предел. Учёные хотят превращать обычные клетки в полноценные сперматозоиды и яйцеклетки. Тогда можно будет создавать потомство без участия реальных самца и самки. Такой метод позволит не только расширить генофонд, но и понять, какие гены связаны с адаптацией и болезнями у редких животных.

Преимущества — и вызовы

Главный плюс подхода — неинвазивность. Диких животных не нужно отлавливать или подвергать стрессу. Но есть и проблемы. Например, трудно отделить клетки от бактерий в фекалиях, а также не хватает знаний о физиологии размножения у многих редких видов.

Спасёт ли это планету

Некоторые эксперты считают, что такие методы — лишь временное решение.

"Без устранения причин исчезновения видов — утраты среды обитания и чрезмерной эксплуатации — технологии не спасут биоразнообразие", — считает Поль Де Орнеллас из WWF.

Тем не менее, The Poo Zoo уже достиг прогресса в сохранении северного белого носорога. Возможно, завтра именно навоз сыграет решающую роль в выживании исчезающих видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки Аудио 
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Здоровье
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект Аудио 
Когда сажать горох? Не дожидайтесь тепла — действует другая схема
Садоводство, цветоводство
Когда сажать горох? Не дожидайтесь тепла — действует другая схема
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Сводка с фронта: ВСУ продолжают самоубийственные атаки на Белгород, ВС РФ идут на Сумы Дмитрий Плотников
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Последние материалы
Финансовая подушка и квартира мечты: стало известно, на что копят казахстанцы
Когда археология становится опасной: как Рукопись 512 привела к исчезновению исследователя
Забудьте о приседаниях: это румынское упражнение преобразит ноги и укрепит спину
Никаких сложностей: готовим салат с фасолью, помидорами и вкуснейшей заправкой
Минимализм на природе: почему все хотят жить в доме-амбаре
Не только несёт, но и питает: рюкзак будущего уже здесь
Случайностей не бывает: кто запустил две вспышки и устроил массовый сбой во Вселенной
Из кислых — в самые сладкие: готовим секретный коктейль для настоящих помидоров
Без штрафов — без налога? Водителям предложили неожиданный бонус
США предложат Турции сделку: F-35 в обмен на отказ от С-400
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.