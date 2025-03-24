Пахнет наукой: как биологи штампуют ДНК из того, что мы обычно смываем

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Создание новой жизни из фекалий звучит как научная фантастика. Но именно на это рассчитывает команда проекта The Poo Zoo, объединяющая учёных из Оксфорда и других институтов. Они намерены превратить клетки, содержащиеся в испражнениях животных, в… потомство.

Фото: commons.wikimedia.org by Joint831, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Суслик

Да-да, даже в свежем навозе мышей и слонов можно найти живые клетки, отделившиеся от стенок кишечника. И именно эти клетки исследователи научились выделять.

Из навоза — в эмбрион

Один из подходов проекта — клонирование. Учёные извлекают ядро из клетки и внедряют его в донорскую яйцеклетку, после чего полученный эмбрион имплантируется суррогатной матери. В результате рождается генетический близнец исчезающего животного.

Но и это не предел. Учёные хотят превращать обычные клетки в полноценные сперматозоиды и яйцеклетки. Тогда можно будет создавать потомство без участия реальных самца и самки. Такой метод позволит не только расширить генофонд, но и понять, какие гены связаны с адаптацией и болезнями у редких животных.

Преимущества — и вызовы

Главный плюс подхода — неинвазивность. Диких животных не нужно отлавливать или подвергать стрессу. Но есть и проблемы. Например, трудно отделить клетки от бактерий в фекалиях, а также не хватает знаний о физиологии размножения у многих редких видов.

Спасёт ли это планету

Некоторые эксперты считают, что такие методы — лишь временное решение.

"Без устранения причин исчезновения видов — утраты среды обитания и чрезмерной эксплуатации — технологии не спасут биоразнообразие", — считает Поль Де Орнеллас из WWF.

Тем не менее, The Poo Zoo уже достиг прогресса в сохранении северного белого носорога. Возможно, завтра именно навоз сыграет решающую роль в выживании исчезающих видов.