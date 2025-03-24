Эволюция с сюрпризом: что скрывали предки в своём ДНК-молчании

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование Кембриджского университета, опубликованное в журнале Nature, может перевернуть представление об эволюции человека. Учёные выяснили: наши предки не двигались по прямой от одной группы к другой — всё оказалось куда сложнее.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древний человек

Два мира, один исход

Около 1,5 миллиона лет назад предковая популяция человека раскололась на две. В течение последующего миллиона лет они развивались порознь, не контактируя. И лишь около 300 тысяч лет назад эти ветви вновь соединились — в буквальном смысле. В результате скрещивания образовалась общая линия, от которой произошёл современный человек.

"Генетические скрещивания и обмены, вероятно, неоднократно играли важную роль в появлении новых видов в животном мире", — комментирует генетик и автор исследования, в Science Alert, Тревор Казинс.

Эволюция не по учебнику

Представьте эволюционное древо: предок — это ствол, виды — ветви. В классической модели ветви расходятся навсегда. Но исследование показало: они могут и снова срастаться. Именно это случилось с нашими далекими предками.

Чтобы подтвердить гипотезу, учёные проанализировали данные проекта "1000 геномов" — крупнейшей базы генетических вариаций человека. Математическая модель на основе этих данных выявила древнее разделение и последующее слияние популяций.

Кто мы на 80%

Как отмечает генетик Эйлвин Скалли, одна из двух групп после разделения прошла через узкое генетическое "горлышко" — численность резко упала. Но потом она выжила, восстановилась и… передала нам около 80% нашего современного генома.

Более того, именно от этой же линии, вероятно, произошли неандертальцы и денисовцы.