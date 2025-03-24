Убийца городов на подходе: астрономы планируют исследовать астероид 2024 YR4 в 2028 году!

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Астероид с кодовым названием 2024 YR4, прозванный "убийцей городов" был обнаружен в декабре 2024 года системой наблюдения ATLAS — и сначала заставил астрономов понервничать. Изначально шанс его столкновения с Землёй оценивался в 1%, но вскоре эти опасения были сняты: расчёты показали, что астероид пролетит мимо.

Фото: Openverse by James Webb Space Telescope, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ астероид в космосе

Сейчас YR4 удаляется от нашей планеты, но это не значит, что он исчез навсегда. Следующий раз мы увидим его в декабре 2028 года. И именно к этому моменту учёные уже предлагают подготовить исследовательскую миссию.

Астрономы Адам Хибберд и Маршалл Юбэнкс выдвинули идею не просто наблюдать за астероидом, а отправить к нему миссию, чтобы собрать образцы и доставить их обратно на Землю. Они представили предварительный анализ осуществимости такой экспедиции и уже начали прорабатывать возможные траектории полёта с помощью специального программного обеспечения Optimum Interplanetary Trajectory Software (OITS).

Астероиды — это древнейшие свидетели рождения Солнечной системы. YR4, по расчётам, существует более 4,5 миллиардов лет. Изучение его состава может помочь понять, как формировалась наша планета, какие процессы происходили в ранние эпохи и как изменялась солнечная система.

Кроме того, чем лучше мы изучаем астероиды, тем эффективнее сможем разрабатывать стратегии защиты Земли от потенциальных угроз в будущем. Ведь даже небольшие космические тела при столкновении с планетой могут нанести серьёзный ущерб.

Хотя 2024 YR4 и не представляет угрозы, он стал интересен благодаря удобной траектории и относительно небольшому расстоянию от Земли во время пролёта. Это делает его хорошим кандидатом для пробной научной миссии, которая может стать важным шагом к созданию более масштабных проектов — и даже к будущим полётам за пределы орбиты Луны.

Пока речь идёт о предварительном анализе, но сама идея отражает новый тренд в науке: перейти от наблюдений к действию, изучать космос напрямую и делать это точечно и осмысленно.

2028 год кажется далёким, но в масштабах космических миссий это уже завтра. И если всё получится, 2024 YR4 может стать не просто пролетевшим мимо камнем, а важной вехой в развитии знаний о космосе и нашей планете.

Уточнения

ATLAS (англ Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System — букв. «Система последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей») — роботизированная система астрономического обзора и раннего предупреждения, оптимизированная для обнаружения небольших околоземных объектов за несколько недель или дней до их столкновения с Землёй.

