Проверка теории плоской Земли на практике — итог оказался неожиданным

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Что произойдёт, если самые убеждённые сторонники теории плоской Земли отправятся на край света, чтобы доказать свою правоту? Именно так начался эксперимент, который обернулся для многих из них настоящим испытанием веры — и, возможно, поворотной точкой.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

Проект под названием "Последний эксперимент" собрал команду, в которую вошли и сторонники глобальной модели Земли, и убеждённые "флэтёры".

Все они направились в Антарктиду — в Лагерь Союзного Льда, находящийся в 1138 километрах от Южного полюса. Цель — лично наблюдать за Солнцем и выяснить: существует ли действительно полярный день, когда светило не уходит за горизонт круглые сутки?

Солнце — главный аргумент

Участники надеялись, что длительное наблюдение покажет им истину. Один из них, Жеран Капанелла, открыто признал: "Иногда люди могут ошибаться". Он ожидал опровергнуть сведения о 24-часовом солнце, однако именно этот феномен ему и удалось увидеть.

Идеи против реальности

Теория плоской Земли — это не просто представление о форме планеты. Это сложная система взглядов, в которой переплетаются религиозные убеждения, политические идеи и недоверие к науке.

Вопреки научным объяснениям смены сезонов и солнечного света, некоторые "флэтёры" продолжают сомневаться — для них даже очевидные явления могут показаться ловушкой или иллюзией.

Когда факты сталкиваются с верой

Пастор из Денвера Уилл Даффи три года собирал команду для этого эксперимента. Он надеется, что совместное наблюдение за природой поможет наладить диалог между двумя лагерями. Его цель — не победа одной теории над другой, а переосмысление того, как мы формируем убеждения.

Автор проекта Остин Уитсит после экспедиции сказал: "Солнце делало то, о чём говорили сторонники плоской Земли". Однако даже этот опыт не стал для него финальной точкой. Он признаёт факт, но не считает его доказательством какой-либо конкретной модели мира.

Истина — дело личное

Как бы ни выглядела Земля, большинство людей строят свои представления о мире не на науке, а на доверии, опыте и истории, в которую им хочется верить. И даже если истина находится прямо перед глазами — её ещё нужно быть готовым увидеть.

Уточнения

Территориальное исследование - основной метод получения первичных географических материалов, используемых в географических исследованиях.

