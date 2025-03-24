Уникальная находка: имя брата Иисуса выбито на древнем ящике

В Израиле нашли нечто поразительное — каменный ящик с надписью "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса". На первый взгляд — просто артефакт. Но если надпись подлинная, это может быть самое раннее материальное свидетельство существования Иисуса Христа.
Сейчас этот реликт хранится в Атланте (США), среди 350 других экспонатов эпохи Иисуса. Сам ящик — простой известняковый оссуарий (погребальный ящик для костей). Но надпись вызывает множество споров.
В 2003 году археолога Одеда Голана обвинили в подделке надписи. После десятилетнего судебного разбирательства он был оправдан.
Голан же настаивает — экспертизы подтвердили подлинность. Он приобрёл ящик ещё в студенческие годы, изучая инженерию, и утверждает, что проводил собственные исследования, доказывающие его аутентичность.
Согласно Библии, у Иисуса было несколько братьев — Иаков, Иуда, Симон и Иосиф. Иаков, старший из них, не сразу поверил в божественную сущность брата. Есть даже упоминание, что семья считала Иисуса безумцем.
Позже Иаков стал лидером христианской общины и принял мученическую смерть: его забросали камнями или сбросили с высоты. Это было частью попыток духовенства остановить распространение веры.
В 2015 году начались новые исследования ящика. Учёные нашли совпадения с другими оссуариями из той же гробницы. Более того, обнаружен гностический текст XVI века, где говорится, что Иисус открыл брату Иакову тайны рая. Этот текст — "Первый Апокалипсис Иакова" — найден в библиотеке Наг-Хаммади в Египте. Он не входит в каноническую Библию, но вызывает огромный интерес.
Пока ящик пуст — останки, если и были, утеряны. Но вопрос остаётся: действительно ли этот предмет когда-то хранил кости брата Иисуса?
Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.
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