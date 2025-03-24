Уникальная находка: имя брата Иисуса выбито на древнем ящике

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В Израиле нашли нечто поразительное — каменный ящик с надписью "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса". На первый взгляд — просто артефакт. Но если надпись подлинная, это может быть самое раннее материальное свидетельство существования Иисуса Христа.

Фото: https://commons.wikimedia.org by BRBurton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ящик

Сейчас этот реликт хранится в Атланте (США), среди 350 других экспонатов эпохи Иисуса. Сам ящик — простой известняковый оссуарий (погребальный ящик для костей). Но надпись вызывает множество споров.

В 2003 году археолога Одеда Голана обвинили в подделке надписи. После десятилетнего судебного разбирательства он был оправдан.

Голан же настаивает — экспертизы подтвердили подлинность. Он приобрёл ящик ещё в студенческие годы, изучая инженерию, и утверждает, что проводил собственные исследования, доказывающие его аутентичность.

Кто такой Иаков

Согласно Библии, у Иисуса было несколько братьев — Иаков, Иуда, Симон и Иосиф. Иаков, старший из них, не сразу поверил в божественную сущность брата. Есть даже упоминание, что семья считала Иисуса безумцем.

Позже Иаков стал лидером христианской общины и принял мученическую смерть: его забросали камнями или сбросили с высоты. Это было частью попыток духовенства остановить распространение веры.

Что говорят учёные

В 2015 году начались новые исследования ящика. Учёные нашли совпадения с другими оссуариями из той же гробницы. Более того, обнаружен гностический текст XVI века, где говорится, что Иисус открыл брату Иакову тайны рая. Этот текст — "Первый Апокалипсис Иакова" — найден в библиотеке Наг-Хаммади в Египте. Он не входит в каноническую Библию, но вызывает огромный интерес.

Пока ящик пуст — останки, если и были, утеряны. Но вопрос остаётся: действительно ли этот предмет когда-то хранил кости брата Иисуса?

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

