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Землю окутывает сияние: как вспышки на Солнце раскрашивают небо

2:07
Наука

Вы когда-нибудь видели, как небо вдруг вспыхивает зелёными, красными и фиолетовыми лентами света? Это не магия, а полярное сияние — одно из самых удивительных явлений природы.

Северное сияние
Фото: commons.wikimedia.org by Fotograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Северное сияние

Что скрывает небо: загадка северного сияния

Хотя чаще говорят "северное", правильнее называть это явление полярным сиянием, ведь оно встречается и на севере, и на юге Земли — в районах магнитных полюсов. Всё начинается с Солнца: мощные вспышки на его поверхности выбрасывают в космос потоки протонов и электронов. Через 30-50 часов эти заряженные частицы добираются до Земли.

Магнитное поле нашей планеты не даёт частицам двигаться прямо — они скользят вдоль его линий, устремляясь к полюсам. В атмосфере, на высотах, где силовые линии пронизывают воздух, частицы сталкиваются с молекулами газов — начинается ионизация. Атомы возбуждаются и начинают светиться.

Цвета сияния — это не случайность

Каждый газ светится по-своему:

  • Кислород — зелёным и красным (в зависимости от высоты).
  • Азот — жёлтым.
  • Водород — красным.

Этот свет — побочный эффект процесса. Лишь около 5% энергии идёт на само свечение. Остальное — на электрические токи и ионизацию атмосферы. Именно эти токи могут создавать радиопомехи, мешать работе компасов и даже вызывать неполадки в железнодорожных стрелках.

Полярная суббуря длится всего 1,5 часа, но за это короткое время происходит настоящее световое шоу.

Где искать сияние

Удивительно, но ярче всего сияние видно не на самих полюсах, а в зонах полярных сияний — огромных кольцах диаметром 5-6 тысяч километров. Из космоса они напоминают венки на поверхности планеты. Чем сильнее солнечная вспышка, тем шире этот "венок" и тем дальше от полюса его можно увидеть — иногда даже в умеренных широтах.

Уточнения

Атмосфе́рные явле́ния - видимое проявление сложных физико-химических процессов, происходящих в воздушной оболочке Земли — атмосфере.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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