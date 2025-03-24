Они в каждом втором человеке: загадка новых организмов внутри нас

Учёные обнаружили неизвестные ранее структуры, получившие название "обелиски" — загадочные кольцевые фрагменты РНК, способные самостоятельно складываться в стержнеподобные образования. Они содержат всего один или два гена, не похожи на вирусы, бактерии или какие-либо другие известные микроорганизмы. Тем не менее, их нашли у половины населения планеты.
Исследователи обратили внимание на "обелиски" при анализе генетических данных из ротовой полости, кишечника и других участков тела. Их необычная структура позволила ускользнуть от научного внимания раньше. В общей сложности выявлено около 30 000 уникальных типов этих РНК-форм, ранее не встречавшихся в базах данных.
Как выяснилось, "обелиски" обитают в бактериальных клетках, например, в Streptococcus sanguinis — бактерии, часто присутствующей в зубном налёте. Считается, что они используют такие клетки как хозяев, как это делают вирусы.
"Обелиски" похожи на вироиды — патогены растений, а их генетический материал не кодирует привычные белки. Тем не менее, почти все из них производят загадочный белок, названный обулином, о функции которого пока ничего не известно. Это открытие особенно важно, поскольку изучение этих организмов возможно в лабораторных условиях.
Некоторые учёные предполагают, что такие структуры могли существовать ещё в начале зарождения жизни и даже сыграть роль в эволюции живых существ. А вот вредны ли они для человека — пока неизвестно. Известно лишь, что один "обелиск" может существовать в теле человека до года.
Мы всё ещё не знаем, откуда они берутся и как передаются. Но, возможно, "обелиски" — лишь вершина айсберга в изучении микромира внутри нас.
Гене́тика (от греч. γενητως - "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
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