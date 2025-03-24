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Секрет древней битвы раскрыт: воины пришли с юга Европы

1:55
Наука

Что общего между старейшим полем битвы Европы и серебром из далёкой Аравии, зарытым в Новгороде? Ответ — в недавних археологических находках.

старинное орудие
Фото: https://commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
старинное орудие

Загадочная битва у реки Толлензе

На северо-востоке Германии, у реки Толлензе, археологи исследуют древнейшее известное поле сражения в Европе. Битва произошла в XIII веке до н. э., и по масштабам была настоящей войной — учёные находят останки сотен воинов. Но кто именно участвовал в бою?

Недавний анализ наконечников стрел помог раскрыть интригующую деталь: среди бойцов были не только местные жители. Исследовав материал, форму и повреждения на скелетах, археологи сопоставили найденные артефакты с аналогичными из других регионов Европы.

Выяснилось, что часть воинов пришла издалека — вероятно, с территории современной Баварии или Моравии. Толлензе оказался местом столкновения двух культур.

Серебряное сокровище Новгорода

Пока одни раскопки рассказывают о древнейшем насилии, другие — о богатстве и торговле. В Великом Новгороде исследователи из Института археологии РАН обнаружили клад X века: более 1900 предметов, большинство из которых — серебряные арабские монеты.

Среди находок — женские украшения, нательные кресты и прочие предметы, рассказывающие о жизни новгородской знати. Клад был спрятан около 970-х годов и стал крупнейшим для этого периода в Новгороде — общий вес серебра превышает 3 килограмма. Учёные надеются, что эти находки помогут восстановить облик парадного женского наряда и лучше понять раннюю историю Руси.

А что, если два этих мира когда-то были связаны? История умеет удивлять.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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