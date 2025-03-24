Звёзды, которых не видно: почему мифы догонов до сих пор изучают

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Как объяснить, что у изолированного африканского племени, живущего вдали от научного мира, вдруг оказались знания о звёздах, невидимых невооружённым глазом?

Фото: World History Encyclopedia by H.W. van Rinsum, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Племя Масаи

Догоны стали героями одной из самых интригующих историй

Племя догонов из Западной Африки на первый взгляд ничем не отличается от других африканских народов: свои традиции, религиозные ритуалы, глинобитные постройки и сложившийся веками быт.

Их родиной считается плато Бандиагара в Мали — живописное и труднодоступное место, где время, кажется, остановилось. Здесь догоны веками сохраняли свой образ жизни и культуру, оставаясь почти полностью изолированными от внешнего мира.

Однако именно догоны стали главными героями одной из самых интригующих историй о возможном палеоконтакте — встрече древних цивилизаций с представителями внеземного разума.

Секреты догонов

Секрет догонов впервые всплыл в середине XX века, когда французские этнографы Марсель Гриоль и Жермен Дитерлен рассказали о своём опыте общения с мудрецами племени. Более 20 лет они собирали мифы, легенды и рассказы, и вдруг обнаружили в устных преданиях догонов поразительные сведения: точные данные о звёздной системе Сириуса, в том числе о её невидимом спутнике — Сириусе B.

Старейшины рассказывали, что вокруг Сириуса вращается ещё одна звезда, "тяжёлая и невидимая". И действительно — Сириус B невозможно увидеть без телескопа, а открыт он был европейцами лишь в конце XIX века. Кроме того, догоны якобы знали, что у Сатурна есть кольца, а Юпитер — окружён множеством спутников. Как они могли знать такие вещи?

Необычные версии скептиков

Конечно, у скептиков нашлись свои версии. Одни считают, что этнографы могли повлиять на рассказы аборигенов, другие — что сами интерпретировали мифологию в нужном ключе.

Не исключено, что отдельные знания догонов — это результат контакта с европейцами, миссионерами или путешественниками, ещё до прибытия французских учёных. А возможно, что устная традиция догонов за десятилетия трансформировалась под влиянием новых впечатлений, и современные предания — вовсе не такие древние, как принято думать.

И всё же, как бы ни старались рационализировать эту историю, она продолжает будоражить умы. Ведь если хотя бы часть знаний догонов действительно появилась до контакта с внешним миром — это открывает совершенно новый взгляд на историю человеческой цивилизации.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος - сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

