Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черноморская инициатива — раскрыта тема переговоров РФ и США
Тот самый секрет итальянских поваров — какие соусы подходят к разным видам пасты
Абьюзирую как могу!: Чумаков ответил на обвинения после скандального интервью
Утренняя зарядка голосом Ефремова в колонии: правда или фейк?
Самые дорогие породы котов: не каждая мурлыка по карману
F-16 против невидимого хищника: чья техника окажется в дыму
Беременна в 16 больше не шоу: российским школьницам предложили 100 тысяч рублей за роды
Исландское чудо: туристка рассказала о жизни в деревне без замков и заборов
Шраги не работают: какое упражнение реально "накачает" шею

Расшифровали древний геном: чума из прошлого вернулась с новыми ответами

2:23
Наука

Ученым из Оксфордского университета удалось восстановить геном возбудителя Юстиниановой чумы — эпидемии, охватившей Европу в VI-VII веках и унесшей миллионы жизней. Этот прорыв помогает не только заглянуть в прошлое, но и по-новому взглянуть на угрозы будущего.

Чумной доктор
Фото: Openverse by Sam Howzit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чумной доктор

Проект возглавил профессор микробиологии Торвальд Бьернссон. По его словам, расшифровка генома древней бактерии открывает совершенно новые возможности для изучения эпидемий прошлого и анализа механизмов их распространения.

Возбудитель с "знакомым" лицом

Оказалось, что бактерия, вызвавшая Юстинианову чуму, — это Yersinia pestis. Именно она же, спустя восемь веков, стала причиной ещё одной трагедии — "Чёрной смерти", выкосившей треть населения Европы в XIV веке.

Анализ генома выявил 30 уникальных мутаций, которые, по мнению исследователей, могли сделать древний штамм особенно агрессивным. Это объясняет молниеносное распространение болезни, которая унесла жизни около 25 миллионов человек.

Скрытые масштабы трагедии

Благодаря современным технологиям ДНК-секвенирования, учёным удалось восстановить не только сам геном, но и карту распространения эпидемии. Оказалось, что её география была значительно шире, чем предполагали историки. Эпидемия затронула территории, ранее не ассоциировавшиеся с чумой.

Параллельно другое международное исследование, основанное на анализе пыльцы, древних захоронений и документов, поставило под сомнение разрушительность пандемии, считая, что её последствия могли быть переоценены.

Новые методы — новые возможности

Отдельное направление работы было связано с разработкой способов обнаружения Yersinia pestis в окружающей среде. Учёные применили инновационный метод — дробовой протеомный анализ. С его помощью удалось обнаружить 61 пептид в образцах почвы, потенциально связанный с чумной бактерией.

Этот результат открывает путь к новому экологическому и клиническому мониторингу — теперь можно не только отслеживать следы древних патогенов, но и предугадывать возможные вспышки в будущем.

Уточнения

Чума́ (лат. pestis - зара́за; тур. çuma - прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Домашние животные
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка Аудио 
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Садоводство, цветоводство
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы Аудио 
Психологи назвали фильмы, которые стоит посмотреть каждому для понимания психического здоровья
Зарубежное кино
Психологи назвали фильмы, которые стоит посмотреть каждому для понимания психического здоровья Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Как римляне превратили Спарту в древний Диснейленд: шокирующая правда Игорь Буккер Пощёчина Трампу: как Зеленский одним ударом разрушил надежды на мирное соглашение? Дмитрий Плотников Главный страх администрации Трампа — обрушение фондового рынка. Поэтому Украина будет демилитаризована Любовь Степушова
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Последние материалы
Черноморская инициатива — раскрыта тема переговоров РФ и США
В Британии растёт потребление российской рыбы, несмотря на все усилия властей
Тот самый секрет итальянских поваров — какие соусы подходят к разным видам пасты
Абьюзирую как могу!: Чумаков ответил на обвинения после скандального интервью
Как римляне превратили Спарту в древний Диснейленд: шокирующая правда
Татуировки повышают риск развития рака на 21%: шокирующие выводы учёных
Утренняя зарядка голосом Ефремова в колонии: правда или фейк?
Пощёчина Трампу: как Зеленский одним ударом разрушил надежды на мирное соглашение?
Самые дорогие породы котов: не каждая мурлыка по карману
F-16 против невидимого хищника: чья техника окажется в дыму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.