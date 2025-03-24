Расшифровали древний геном: чума из прошлого вернулась с новыми ответами

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученым из Оксфордского университета удалось восстановить геном возбудителя Юстиниановой чумы — эпидемии, охватившей Европу в VI-VII веках и унесшей миллионы жизней. Этот прорыв помогает не только заглянуть в прошлое, но и по-новому взглянуть на угрозы будущего.

Фото: Openverse by Sam Howzit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чумной доктор

Проект возглавил профессор микробиологии Торвальд Бьернссон. По его словам, расшифровка генома древней бактерии открывает совершенно новые возможности для изучения эпидемий прошлого и анализа механизмов их распространения.

Возбудитель с "знакомым" лицом

Оказалось, что бактерия, вызвавшая Юстинианову чуму, — это Yersinia pestis. Именно она же, спустя восемь веков, стала причиной ещё одной трагедии — "Чёрной смерти", выкосившей треть населения Европы в XIV веке.

Анализ генома выявил 30 уникальных мутаций, которые, по мнению исследователей, могли сделать древний штамм особенно агрессивным. Это объясняет молниеносное распространение болезни, которая унесла жизни около 25 миллионов человек.

Скрытые масштабы трагедии

Благодаря современным технологиям ДНК-секвенирования, учёным удалось восстановить не только сам геном, но и карту распространения эпидемии. Оказалось, что её география была значительно шире, чем предполагали историки. Эпидемия затронула территории, ранее не ассоциировавшиеся с чумой.

Параллельно другое международное исследование, основанное на анализе пыльцы, древних захоронений и документов, поставило под сомнение разрушительность пандемии, считая, что её последствия могли быть переоценены.

Новые методы — новые возможности

Отдельное направление работы было связано с разработкой способов обнаружения Yersinia pestis в окружающей среде. Учёные применили инновационный метод — дробовой протеомный анализ. С его помощью удалось обнаружить 61 пептид в образцах почвы, потенциально связанный с чумной бактерией.

Этот результат открывает путь к новому экологическому и клиническому мониторингу — теперь можно не только отслеживать следы древних патогенов, но и предугадывать возможные вспышки в будущем.

Уточнения

Чума́ (лат. pestis - зара́за; тур. çuma - прыщ, нары́в) — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

