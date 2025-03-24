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3200 лет спустя: откройте тайну гробницы военачальника Рамсеса III — артефакты, которые удивят мир

2:14
Наука

В Египте археологи сделали громкое открытие — обнаружена гробница, которой более 3200 лет. Она, по предварительным данным, принадлежала военачальнику времён Рамсеса III, одного из самых известных фараонов в истории Древнего Египта.

барельеф в заупокойном храме Рамсеса III
Фото: commons.wikimedia by Asta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
барельеф в заупокойном храме Рамсеса III

Гробница построена из сырцового кирпича, и, несмотря на возраст, её структура сохранилась достаточно хорошо. Она включает центральную погребальную камеру и три смежные комнаты, в которых археологи обнаружили:

  • золотое кольцо,
  • бронзовые наконечники стрел,
  • шкатулку из слоновой кости,
  • глиняные сосуды с древними надписями.

Находки указывают на высокое положение человека, захороненного здесь — вероятно, он был близким военным соратником фараона.

Рамсес III правил Египтом с 1184 по 1153 год до н.э., и вошёл в историю как защитник страны от “народов моря” — загадочного воинственного союза племён, который угрожал всей восточной части Средиземноморья.

В 1175 году до н.э. он одержал решающую победу при Джахи, а позже — в битве в дельте Нила, где египтяне применили хитроумную тактику и сумели остановить разрушительный натиск. Без этой победы Египет мог бы быть разрушен и исчезнуть с исторической сцены.

Некоторые учёные пока сомневаются, действительно ли найденная гробница принадлежит военачальнику. Всё указывает на высокопоставленную фигуру, но нужны дополнительные исследования надписей, артефактов и титулов, чтобы подтвердить точную личность.

Археологические раскопки продолжаются, и учёные надеются получить больше ответов в ближайшее время.

Такие открытия помогают не просто узнать имена и даты, а восстановить реальные истории — о людях, решениях, сражениях, которые однажды определили судьбу целой цивилизации.

Каждая новая находка — это возможность заглянуть глубже в прошлое и понять, как переплетались власть, война, культура и судьбы конкретных людей в мире фараонов.

 

Уточнения

Рамсес III — фараон Древнего Египта из XX династии, правивший приблизительно в 1185—1153 годах до н. э.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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