Осьминоги не совсем такие, как нам известно: секрет окаменелости из Франции

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Недавно обнаруженная окаменелость древнего моллюска проливает свет на неожиданные этапы эволюции осьминогов.

Фото: flickr.com by damn_unique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Щупальцы осьминога

Протероктопус рибети, живший 165 миллионов лет назад, был обнаружен во Франции в 1982 году, но только в 2016 году с помощью современных технологий ученые раскрыли его уникальные особенности, переписав представления о развитии головоногих.

Найденная в известном за хорошо сохранившимися окаменелостями формации Ла-Вульт-сюр-Рон, эта находка долгое время считалась примитивным предком осьминогов. Однако использование рентгеновской синхротронной микротомографии — передовой методики для изучения внутренней структуры минерализованных образцов — позволило детально исследовать организм. Результаты удивили: Proteroctopus ribeti оказался ключевым звеном в эволюционном древе головоногих.

Одним из главных сюрпризов стало отнесение протероктопуса к группе Vampyropoda, куда входят современные осьминоги и кальмары-вампиры. Это означает, что основные черты этой категории существовали гораздо раньше, чем предполагалось.

Исследователи также обнаружили на конечностях окаменелости два ряда присосок — признак, считавшийся более поздним приобретением. Это опровергло гипотезу о постепенном развитии этой адаптации.

Кроме того, отсутствие чернильного мешка, характерного для многих головоногих, указывает на иные стратегии выживания. Вместо него у протероктопуса были развитые плавники, что делает его скорее быстрым пловцом, чем замаскированным хищником.

Детальное сканирование выявило "меч" — внутреннюю минеральную структуру, отсутствующую у современных осьминогов. Это подтверждает, что древние головоногие имели более крепкую скелетную систему.

Интересно, что в руках протероктопуса был обнаружен осевой нерв — черта, характерная для современных осьминогов, обеспечивающая их сложное поведение. Это указывает на то, что основы высокоразвитой нервной системы формировались еще до появления современных видов.

Эта находка не только заполняет пробелы в эволюции осьминогов, но и показывает, что древние моллюски обладали удивительными адаптациями, ранее не известными науке. Протероктопус рибети, как оказалось, сочетал черты, которые у современных видов развивались по-отдельности, демонстрируя, как эволюция экспериментировала с формами жизни в динозавровую эпоху.

Уточнения

Фосси́лии (лат. fossilis - ископаемый, окаменелость в палеонтологии) — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.

