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Пришли с небес: разгадано, что породило жизнь на Земле

2:10
Наука

Ученые из Стэнфордского университета предложили новую версию теории возникновения жизни на Земле, связанную с микроэлектрическими разрядами в водяных каплях.

Шаровая молния
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шаровая молния

Исследователи считают, что именно такие "микровспышки" могли стать первым шагом в формировании органических молекул, необходимых для зарождения жизни.

Проблема происхождения жизни на планете остается одной из самых сложных в науке. Известный эксперимент Миллера-Юри 1952 года показал, что молнии, взаимодействуя с газами и водой, могут синтезировать органические вещества. Однако критики указывали на маловероятность таких процессов в океанах: слишком редкие молнии и огромные объемы воды делали эту гипотезу маловероятной.

Новое исследование предлагает альтернативный механизм. Ученые обнаружили, что при распылении воды (например, в водопадах или волнах) образуются капли, которые приобретают электрический заряд.

Мелкие капли становятся отрицательными, крупные — положительными. При их соприкосновении возникают микровспышки — крошечные электрические разряды. Именно эти "микроискры", по мнению исследователей, могли запускать химические реакции, приводящие к созданию органических соединений.

В экспериментах под руководством Ричарда Зарека, ведущего автора работы, были использованы высокоскоростные камеры для фиксации процессов. Оказалось, что в условиях, имитирующих раннюю Землю, такие разряды эффективно синтезируют молекулы, такие как урацил (компонент ДНК и РНК) и аминокислота глицин — ключевые элементы жизни.

Авторы связывают свои выводы с экспериментом Миллера-Юри, но с корректировкой условий. Вместо молний над океаном они рассматривают "микровспышки" в каплях воды, которые, вероятно, были повсеместны на древней Земле. Это объясняет, как даже редкие крупные молнии могли усилить эффект множества микроскопических разрядов, формируя органическую "основу" для жизни.

Уточнения

Стэ́нфордский университе́т также Ста́нфордский университет — частный исследовательский университет в Стэнфорде, штат Калифорния, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Расположен близ города Пало-Алто (южнее Сан-Франциско). 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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