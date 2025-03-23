Технологии в каждый дом: жители этой страны смогут позволить себе робота уже сегодня

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С января 2024 года в Венгрии желающие могут приобрести робота-гуманоида за 12-14 миллионов форинтов (примерно 2,743,338.47 RUB)

Фото: Веб-сайт НАСА Человекоподобный робот

Однако как относится местное население к технологиям и искусственному интеллекту (ИИ)? Стоит ли ожидать, что в будущем роботы завоюют олимпийские медали или даже получат Нобелевскую премию? Ответы на эти вопросы подтверждает новое исследование, проведенное международными экспертами.

Согласно опросу, три четверти жителей Венгрии считают, что робототехника не станет определяющим фактором в их повседневной жизни в ближайшие десять лет. При этом отношение к ИИ остается противоречивым: 16% респондентов видят в гуманоидах и сервисных роботах пользу, но 22% (в том числе англичане, как следует из аналогичных данных) сохраняют скепсис. Однако 55% венгров уверены, что сотрудничество с ИИ в следующем десятилетии окажет максимальное влияние на их жизнь.

Однако тревога не исчезает: каждый второй опрошенный опасается, что ИИ может угрожать их работе или привести к потере занятости. Интересно, что 45% венгров допускают возможность, что в будущем роботы могут выиграть олимпийские соревнования — показатель, превышающий средний мировой уровень (39%). Даже 43% местных жителей не исключают, что искусственный интеллект может получить Нобелевскую премию.

Несмотря на скепсис, 39% венгров, включая врачей и учителей, поддерживают внедрение ИИ в профессиональной деятельности, например, для оптимизации рабочих процессов. Половина опрошенных не испугались бы взаимодействия с роботами-клонами близких людей, хотя лишь 13% готовы представить, что их друзья станут машинами, а 8% — подумать о романтических отношениях с искусственным интеллектом.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.

