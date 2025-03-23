А существует ли пространство и время: открытие, меняющее все

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние астрономические наблюдения, связанные с темной энергией и расширением Вселенной, ставят под вопрос устоявшиеся представления о природе пространства и времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems

Как отмечает BBC, эти данные могут стать одним из крупнейших научных прорывов в астрономии за последние десятилетия.

Исследователи указывают, что полученные результаты противоречат основным постулатам теории относительности Альберта Эйнштейна, которая долгое время определяла наше понимание космических процессов. Хотя официального научного открытия пока не объявлено, растущее количество свидетельств указывает на то, что внимание ученых все чаще сосредоточено на изучении темной энергии и ее роли в динамике Вселенной.

Офер Лахав, астроном из Лондонского университетского колледжа, подчеркнул, что наблюдаемые явления могут ознаменовать смену парадигмы в осмыслении космических законов. "Это драматический момент, — отметил он, — возможно, мы наблюдаем перелом в понимании Вселенной".

Открытие темной энергии в 1998 году стало шокирующим: до этого считалось, что расширение Вселенной после Большого взрыва должно замедляться под действием гравитации. Однако данные, полученные группами ученых из США и Австралии, показали обратное — космос ускоряется. Название "темная энергия" было дано из-за неизвестности механизма, управляющего этим процессом.

Сегодня астрономы, используя инструменты вроде спектрографа DESI (расположенного в обсерватории Китт-Пик, Аризона), пытаются изучить изменения в расстояниях между галактиками. DESI, оснащенный 5000 роботизированными оптическими волокнами, позволил ученым обнаружить, что воздействие темной энергии может изменяться со временем.

В ходе международного проекта, объединившего более 70 институтов, включая британские университеты, анализ данных показал, что наблюдаемые аномалии не исчезают, а усиливаются. Профессор Сешадри Надатур из Портсмутского университета констатировал, что доказательства сегодня убедительнее, чем раньше.

Дальнейшие исследования DESI планируют охватить 50 миллионов галактик, чтобы глубже изучить природу темной энергии. Европейское космическое агентство (ЕКА) в 2023 году запустит миссию Euclid, которая должна раскрыть новые детали о космической динамике, включая поведение темной энергии.

Уточнения

Альбе́рт Эйнште́йн — швейцарский, немецкий и американский физик-теоретик и общественный деятель-гуманист, один из основателей современной теоретической физики.

