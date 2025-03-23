Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восстановите утюг с помощью бабушкиных секретов — проще не бывает
Как простой россиянин может получить пенсию в 100 тысяч рублей: условия и возможности
Не убегает и не пригорает: топлёное молоко по всем правилам
Вулканическое озеро Неми в Италии: здесь оживают легенды о затонувших кораблях
Мокрый асфальт весной – ловушка для водителей: как не потерять управление
Кэти Перри — это Джонбенет Рэмси? Певица прокомментировала пугающую теорию
Ида Галич откладывает свадьбу: что стало причиной неожиданного решения
Русский обед в старинном стиле — щи, которые томятся, а не варятся
Тебе не нравится, когда аромат исчезает? Прекрати распылять духи в этих местах

А существует ли пространство и время: открытие, меняющее все

2:41
Наука

Недавние астрономические наблюдения, связанные с темной энергией и расширением Вселенной, ставят под вопрос устоявшиеся представления о природе пространства и времени.

Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems

Как отмечает BBC, эти данные могут стать одним из крупнейших научных прорывов в астрономии за последние десятилетия.

Исследователи указывают, что полученные результаты противоречат основным постулатам теории относительности Альберта Эйнштейна, которая долгое время определяла наше понимание космических процессов. Хотя официального научного открытия пока не объявлено, растущее количество свидетельств указывает на то, что внимание ученых все чаще сосредоточено на изучении темной энергии и ее роли в динамике Вселенной.

Офер Лахав, астроном из Лондонского университетского колледжа, подчеркнул, что наблюдаемые явления могут ознаменовать смену парадигмы в осмыслении космических законов. "Это драматический момент, — отметил он, — возможно, мы наблюдаем перелом в понимании Вселенной".

Открытие темной энергии в 1998 году стало шокирующим: до этого считалось, что расширение Вселенной после Большого взрыва должно замедляться под действием гравитации. Однако данные, полученные группами ученых из США и Австралии, показали обратное — космос ускоряется. Название "темная энергия" было дано из-за неизвестности механизма, управляющего этим процессом.

Сегодня астрономы, используя инструменты вроде спектрографа DESI (расположенного в обсерватории Китт-Пик, Аризона), пытаются изучить изменения в расстояниях между галактиками. DESI, оснащенный 5000 роботизированными оптическими волокнами, позволил ученым обнаружить, что воздействие темной энергии может изменяться со временем.

В ходе международного проекта, объединившего более 70 институтов, включая британские университеты, анализ данных показал, что наблюдаемые аномалии не исчезают, а усиливаются. Профессор Сешадри Надатур из Портсмутского университета констатировал, что доказательства сегодня убедительнее, чем раньше.

Дальнейшие исследования DESI планируют охватить 50 миллионов галактик, чтобы глубже изучить природу темной энергии. Европейское космическое агентство (ЕКА) в 2023 году запустит миссию Euclid, которая должна раскрыть новые детали о космической динамике, включая поведение темной энергии.

Уточнения

Альбе́рт Эйнште́йн — швейцарский, немецкий и американский физик-теоретик и общественный деятель-гуманист, один из основателей современной теоретической физики.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эта поза во сне стирает морщины лучше любого крема
Красота и стиль
Эта поза во сне стирает морщины лучше любого крема Аудио 
5 популярных мест, которые разочаровывают туристов — вы удивитесь
Туризм
5 популярных мест, которые разочаровывают туристов — вы удивитесь Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Последние материалы
Тебе не нравится, когда аромат исчезает? Прекрати распылять духи в этих местах
Он обвинил всех: список предателей Канье Уэста
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников
Ошибка, из-за которой хвоя теряет цвет — как её избежать
Самая ласковая порода: мифы и правда о сфинксах
Забудьте о дилемме карьера или ребёнок: новый закон позволяет мамам работать и получать пособие
Бензин дорожает, но эти машины помогут сэкономить: минимальный расход топлива
Сырский доложил Зеленскому о катастрофических потерях в Курской области
Мир уйдет под воду: ООН заявляет о массовом таяньи ледняков
Не туристы, а звери: жители Балеарских островов страдают от выходок британцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.