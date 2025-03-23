Работа без жалоб: как муравьи создают сложные колонии с рабами

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Рабовладение у муравьев имеет свои особенные черты. Муравьи-рабовладельцы проводят рейды для захвата рабов, создавая сложные колонии с многоуровневой социальной иерархией.

Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Королева и её придворные занимаются размножением и организацией захватов, в то время как порабощенные рабочие муравьи занимаются всеми остальными задачами: собирают пищу, убирают в гнезде и ухаживают за личинками, а также защищают колонию.

Существуют более 200 видов таких муравьев по всему миру, от лесов Европы до Северной Америки. Этот метод рабовладения называется "дулозис" и представляет собой вид социального паразитизма.

Сцена рейда выглядит следующим образом: колонна муравьев Polyergus проникает в соседний муравейник, убивает взрослых защитников, захватывает личинки и уносит их в свою колонию. Эти похищенные личинки, вырастая, даже не осознают, что они находятся в другом месте.

Они продолжают выполнять ту же работу, что и прежде: заботятся о молодняке, ищут еду и убирают гнездо, не заподозрив, что их жизнь изменилась. Ползущие муравьи, такие как желтые муравьи-амазонки, настолько ленивы, что не могут добывать пищу без рабов; они умеют лишь воевать и похищать чужих детей.

Интересно, что желтые муравьи-амазонки занесены в Красную книгу Беларуси, но в России к ним относятся без особого внимания. Муравьи-рабы работают усердно и без жалоб, поскольку не осознают своего настоящего положения, как будто офисный работник перенесся в другую компанию, не заметив разницы и продолжая работать без зарплаты, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Форми́ка (лат lang="la">formīca ‘муравей’) — род муравьёв из подсемейства формицины, включающий эволюционно наиболее продвинутые виды, такие как рыжий лесной муравей, луговой муравей и другие. Более 170 видов. Социальный паразитизм у муравьёв рода Formica широко распространён. Почти половина из его 172 видов являются подтверждёнными или предполагаемыми социальными паразитами, включая все три основных класса социального паразитизма, известные у муравьёв. Временный социальный паразитизм известен у 68 видов, постоянный — у 2 видов, а дулозис (рабовладение) — у 14 видов.

