Работа без жалоб: как муравьи создают сложные колонии с рабами

Рабовладение у муравьев имеет свои особенные черты. Муравьи-рабовладельцы проводят рейды для захвата рабов, создавая сложные колонии с многоуровневой социальной иерархией.
Королева и её придворные занимаются размножением и организацией захватов, в то время как порабощенные рабочие муравьи занимаются всеми остальными задачами: собирают пищу, убирают в гнезде и ухаживают за личинками, а также защищают колонию.
Существуют более 200 видов таких муравьев по всему миру, от лесов Европы до Северной Америки. Этот метод рабовладения называется "дулозис" и представляет собой вид социального паразитизма.
Сцена рейда выглядит следующим образом: колонна муравьев Polyergus проникает в соседний муравейник, убивает взрослых защитников, захватывает личинки и уносит их в свою колонию. Эти похищенные личинки, вырастая, даже не осознают, что они находятся в другом месте.
Они продолжают выполнять ту же работу, что и прежде: заботятся о молодняке, ищут еду и убирают гнездо, не заподозрив, что их жизнь изменилась. Ползущие муравьи, такие как желтые муравьи-амазонки, настолько ленивы, что не могут добывать пищу без рабов; они умеют лишь воевать и похищать чужих детей.
Интересно, что желтые муравьи-амазонки занесены в Красную книгу Беларуси, но в России к ним относятся без особого внимания. Муравьи-рабы работают усердно и без жалоб, поскольку не осознают своего настоящего положения, как будто офисный работник перенесся в другую компанию, не заметив разницы и продолжая работать без зарплаты, пишет "Популярная наука".
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