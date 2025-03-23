Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бесконечные швы и золотые узоры: от какой плитки в ванной пора отказаться
100 тысяч рублей пенсии: сколько лет придется работать
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Toyota и Subaru объединяются: что ждать от их совместного электрокара
Запах из детства: готовим нежные дрожжевые булочки с ореховой начинкой, от которых невозможно оторваться
Нуско — идеальное место для медленного туризма: открываем тайны и красоты итальянской глубинки
Киркоров разоблачил богомола в шоу Маска: узнал почти сразу
Зачатие без стресса: шаги, которые помогут вам подготовить организм к беременности
Маленькие зубы, большие проблемы: как отучить щенка от покусов, не испортив отношения

Работа без жалоб: как муравьи создают сложные колонии с рабами

1:49
Наука

Рабовладение у муравьев имеет свои особенные черты. Муравьи-рабовладельцы проводят рейды для захвата рабов, создавая сложные колонии с многоуровневой социальной иерархией.

Муравьи
Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Муравьи

Королева и её придворные занимаются размножением и организацией захватов, в то время как порабощенные рабочие муравьи занимаются всеми остальными задачами: собирают пищу, убирают в гнезде и ухаживают за личинками, а также защищают колонию.

Существуют более 200 видов таких муравьев по всему миру, от лесов Европы до Северной Америки. Этот метод рабовладения называется "дулозис" и представляет собой вид социального паразитизма.

Сцена рейда выглядит следующим образом: колонна муравьев Polyergus проникает в соседний муравейник, убивает взрослых защитников, захватывает личинки и уносит их в свою колонию. Эти похищенные личинки, вырастая, даже не осознают, что они находятся в другом месте.

Они продолжают выполнять ту же работу, что и прежде: заботятся о молодняке, ищут еду и убирают гнездо, не заподозрив, что их жизнь изменилась. Ползущие муравьи, такие как желтые муравьи-амазонки, настолько ленивы, что не могут добывать пищу без рабов; они умеют лишь воевать и похищать чужих детей.

Интересно, что желтые муравьи-амазонки занесены в Красную книгу Беларуси, но в России к ним относятся без особого внимания. Муравьи-рабы работают усердно и без жалоб, поскольку не осознают своего настоящего положения, как будто офисный работник перенесся в другую компанию, не заметив разницы и продолжая работать без зарплаты, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Форми́ка (лат   lang="la">formīca ‘муравей’) — род муравьёв из подсемейства формицины, включающий эволюционно наиболее продвинутые виды, такие как рыжий лесной муравей, луговой муравей и другие. Более 170 видов. Социальный паразитизм у муравьёв рода Formica широко распространён. Почти половина из его 172 видов являются подтверждёнными или предполагаемыми социальными паразитами, включая все три основных класса социального паразитизма, известные у муравьёв. Временный социальный паразитизм известен у 68 видов, постоянный — у 2 видов, а дулозис (рабовладение) — у 14 видов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней
Новости спорта
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней Аудио 
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Домашние животные
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
С кем дружит мята, а кого уничтожает? Ошибки садоводов, которых можно избежать
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Последние материалы
Бесконечные швы и золотые узоры: от какой плитки в ванной пора отказаться
100 тысяч рублей пенсии: сколько лет придется работать
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Toyota и Subaru объединяются: что ждать от их совместного электрокара
Запах из детства: готовим нежные дрожжевые булочки с ореховой начинкой, от которых невозможно оторваться
Работа без жалоб: как муравьи создают сложные колонии с рабами
Нуско — идеальное место для медленного туризма: открываем тайны и красоты итальянской глубинки
Киркоров разоблачил богомола в шоу Маска: узнал почти сразу
Зачатие без стресса: шаги, которые помогут вам подготовить организм к беременности
Маленькие зубы, большие проблемы: как отучить щенка от покусов, не испортив отношения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.