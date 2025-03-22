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Шокирующие данные: исследование раскрыло, что 43% землян могут быть вне официальной статистики

1:40
Наука

Финские исследователи обнаружили значительную проблему в глобальных данных о населении Земли, а именно то, что численность сельского населения указывается неверно в различных отчетах.

Танцовщицы
Фото: flickr.com by Кейт Холт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Танцовщицы

Это приводит к критическим ошибкам при распределении ресурсов и планировании инфраструктуры.

Впервые были представлены убедительные доказательства того, что официальная статистика о сельском населении явно недостаточная. Эксперты применили нестандартный подход, исследуя данные о переселении сельских жителей в связи с строительством 300 плотин в 35 странах в период с 1975 по 2010 годы.

Этот метод помог выявить значительные расхождения между официальными данными и реальным состоянием дел; на самом деле в сельской местности проживает гораздо больше людей, чем зафиксировано в статистике.

Исследование Университета Аалто показало, что переписи населения часто бывают неполными, особенно в развивающихся странах, где недостаточно ресурсов для сбора информации в удаленных и труднодоступных регионах. Эта проблема была особенно актуальна в прошлом, но отчасти остается и сегодня. Наиболее заметные искажения данных наблюдаются в Китае, Бразилии, Австралии, Польше и Колумбии.

По скромным оценкам, около 43% мирового населения проживает в сельских районах, что свидетельствует о масштабах проблемы. Российские эксперты также утверждают, что в нашей стране существуют аналогичные искажения, пишет planet-today.

Уточнения

Стати́стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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