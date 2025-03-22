Скрытая угроза на постели: чесоточные клещи могут стать ночным кошмаром

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Еще в октябре прошлого года Британская ассоциация дерматологов сделала тревожное заявление о том, что количество госпитализаций по поводу чесотки стало "необычайно высоким" и втрое превышает средний уровень за последние пять лет.

Фото: Danielle Daly on IG by Danielle O'Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночью

Как известно, чесотка передается при близком контакте кожи с кожей, что делает её распространение довольно простым, особенно среди членов семей и жителей домов престарелых.

Паразиты и их яйца могут сохраняться на постельном белье и полотенцах, что способствует распространению инфекции. Симптомы обычно проявляются спустя три-шесть недель после заражения.

Сыпь может распространяться по всему телу и включать видимые "следы" — линии под кожей, где чесоточные клещи прокладывают пути для откладывания яиц.

Расчесывание этих участков может ухудшить состояние кожи и усугубить такие заболевания, как экзема или псориаз, а также привести к бактериальным инфекциям, передает The Mail on Sunday.

Уточнения

Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. Обычно псориаз проявляется образованием красных, чрезмерно сухих, приподнятых над поверхностью кожи пятен — так называемых папул, которые сливаются между собой, образуя бляшки.

