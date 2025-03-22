Скрытая угроза на постели: чесоточные клещи могут стать ночным кошмаром

Еще в октябре прошлого года Британская ассоциация дерматологов сделала тревожное заявление о том, что количество госпитализаций по поводу чесотки стало "необычайно высоким" и втрое превышает средний уровень за последние пять лет.
Как известно, чесотка передается при близком контакте кожи с кожей, что делает её распространение довольно простым, особенно среди членов семей и жителей домов престарелых.
Паразиты и их яйца могут сохраняться на постельном белье и полотенцах, что способствует распространению инфекции. Симптомы обычно проявляются спустя три-шесть недель после заражения.
Сыпь может распространяться по всему телу и включать видимые "следы" — линии под кожей, где чесоточные клещи прокладывают пути для откладывания яиц.
Расчесывание этих участков может ухудшить состояние кожи и усугубить такие заболевания, как экзема или псориаз, а также привести к бактериальным инфекциям, передает The Mail on Sunday.
Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу. Обычно псориаз проявляется образованием красных, чрезмерно сухих, приподнятых над поверхностью кожи пятен — так называемых папул, которые сливаются между собой, образуя бляшки.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.