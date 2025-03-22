Секреты песчаных удавов: природа одарила их уникальными способностями

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Песчаные удавы обладают уникальной способностью обходиться без еды до девяти месяцев благодаря своему замедленному метаболизму.

Фото: flickr.com by Jacqui Barker, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пески

Эти змеи ведут очень спокойный образ жизни, не тратя энергию на поиски пищи и не суетясь, что позволяет им выжидать часами, днями или даже неделями, оставаясь неподвижными в песке.

Когда жертва приближается, песчаные удавы удивляют своей ловкостью, как будто они получают "доставку еды" без каких-либо усилий. Эти змеи являются живородящими — у них появляются полностью сформированные мини-удавчиков, которые сразу же начинают жить в пустынных условиях.

В неволе песчаные удавы могут доживать до 20 лет, что сопоставимо со средним сроком жизни домашних животных. Их хвост выполняет двойную роль: он не только привлекает внимание хищников, но и служит оружием. Если удав не успел зарыться в песок, он может резко двигать хвостом, создавая иллюзию второй головы, что позволяет ему ускользнуть, пока враг разберется, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



