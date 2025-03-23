Мир уйдет под воду: ООН заявляет о массовом таяньи ледняков

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

ООН выразила серьезную обеспокоенность: согласно последним данным, ледниковые регионы по всему миру продолжают стремительно терять массу, и эта тревожная тенденция фиксируется уже третий год к ряду.

Фото: Wikimedia Commons by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ледники Антарктиды

В заявлении ООН подчеркивается, что забота о ледниках выходит за рамки экологических, экономических и социальных аспектов — это становится вопросом, от которого зависит наше будущее.

Эту точку зрения полностью разделяет Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Ее генеральный секретарь, Селеста Сауло, выступая по случаю первого Всемирного дня ледника, особо отметила, что защита ледяных шапок и горных ледников является не просто насущной необходимостью для природы и общества, но и критически важным условием для выживания человечества.

По прогнозам ВМО, если текущие темпы глобального потепления сохранятся, многие ледники в таких уголках планеты, как Западная Канада и США, Скандинавия, Центральная Европа, Кавказ, Новая Зеландия и даже в тропиках, рискуют полностью исчезнуть еще до конца нынешнего столетия. Специалисты ВМО акцентируют внимание на том, что эти естественные "резервуары пресной воды" играют важнейшую роль в экосистеме. Их прогрессирующее иссушение и таяние напрямую угрожает стабильному доступу к питьевой воде для сотен миллионов жителей Земли.

В ООН видят единственный действенный ответ на эту угрозу — решительную борьбу с изменением климата. По мнению организации, только существенное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу способно замедлить или остановить разрушительные процессы и дать шанс на сохранение ледников для будущих поколений.

Уточнения

Всемирная метеорологическая организация — специализированное межправительственное учреждение Организации Объединённых Наций в области метеорологии.

