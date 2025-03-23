Найден спустя миллионы лет: этот предок человека умер интересной смертью

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В Южной Африке обнаружили останки одного из самых миниатюрных представителей ранних гоминидов. Рост взрослой особи вида Paranthropus robustus, жившей около 2 миллионов лет назад, составлял всего 1,03 метра.

Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:1964af&action=edit&redlink=1 by Angelo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ некрополь

Это делает её ниже как знаменитой эфиопской "Люси", так и загадочных "хоббитов" из Индонезии. Однако причины столь малого размера остаются неясными для учёных.

По мнению палеоантрополога Трэвиса Пикеринга из Университета Висконсин-Мэдисон, эти древние люди были не только низкорослыми, но и коренастыми. Он отметил, что их телосложение напоминало современных представителей низкорослых этнических групп, однако имело свои особенности.

Обнаруженный экземпляр, обозначенный как SWT1/HR-2, вероятно, принадлежал молодой самке с плотным тазом и относительно тонкими ногами.

Находка была сделана в пещере Сварткранс — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, известном как "колыбель человечества". Учёные извлекли из осадочных пород возрастом 1,7-2,3 млн лет фрагменты бедренной, большеберцовой и левой тазобедренной костей. Анализ показал, что они принадлежали одному индивиду. Особенности строения костей позволили предположить, что P. robustus передвигался на двух ногах, но при этом сохранял способность лазать по деревьям — возможно, спасаясь от хищников или добывая пищу.

Исследователи также установили вероятную причину смерти особи. На костях сохранились следы зубов леопарда — хищника, который, по мнению специалистов, часто охотился вблизи пещер. Вес найденного гоминида (около 27,4 кг) соответствовал типичной массе добычи этих крупных кошек. Ранее аналогичные следы зубов леопардов уже находили на других окаменелостях в Сварткрансе.

Несмотря на важность открытия, учёные пока не могут объяснить миниатюрность P. robustus. Джейсон Хитон, палеоантрополог из Университета Алабамы, подчеркнул, что версия об "островной карликовости", характерной для Homo floresiensis, здесь маловероятна. Скорее всего, малый рост связан с естественной вариативностью вида, локальными адаптациями к среде или особенностями питания.

Особый интерес вызывает сочетание крепкого таза и тонких костей ног у P. robustus. По словам Пикеринга, это одна из главных загадок вида, требующая дальнейшего изучения. Учёные надеются, что продолжение раскопок в Сварткрансе поможет обнаружить дополнительные фрагменты скелета SWT1/HR-2. Если гипотеза о нападении леопарда верна, значительная часть останков могла сохраниться, так как эти хищники обычно не разгрызают кости жертв.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Human Evolution. Авторы работы отмечают, что новые данные о размерах тела и образе жизни P. robustus могут изменить представления об эволюционных стратегиях ранних гоминидов.

Уточнения

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