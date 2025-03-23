Дожила до 117: раскрыт секрет долгой жизни одной из старейших женщин мира

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Мария Браньяс Морере, признанная Книгой рекордов Гиннесса старейшим человеком планеты, скончалась в 2024 году в возрасте 117 лет.

Фото: Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пара пожилых людей

Исследование её биологических образцов, опубликованное на bioRxiv, выявило уникальные особенности, которые, вероятно, замедляли старение. Несмотря на почти полное исчезновение теломер и признаки возрастных изменений иммунитета, эпигенетические маркеры указывали на биологический возраст 100-110 лет.

Биологический портрет долголетия

Учёные из Института Жозепа Каррераса под руководством Манеля Эстеллера проанализировали кровь, слюну и микробиом Браньяс. Образцы сравнили с данными 75 женщин из проекта "1000 геномов". Результаты показали семь редких генетических вариантов, связанных с иммунитетом, когнитивными функциями и защитой от рака. Уровень холестерина и активность митохондрий у Браньяс соответствовали показателям более молодых людей.

Особое внимание привлек микробиом кишечника: высокое содержание актинобактерий, включая Bifidobacterium, которые подавляют воспаление. Исследователи связывают это с ежедневным употреблением трёх порций йогурта, богатого пробиотиками.

Парадокс молекулярных часов

Хронологический возраст Браньяс противоречил эпигенетическим данным. Теломеры, защищающие ДНК, почти исчезли, что типично для глубокой старости. Однако метилирование ДНК — маркер биологического старения — указывало на 100-110 лет. Эстеллер предположил, что сочетание генетики и образа жизни позволило ей сохранить здоровье, несмотря на преклонный возраст.

Споры вокруг возраста супердолгожителей

Достоверность рекордов долголетия часто вызывает сомнения. Например, возраст Жанны Кальман (122 года) оспаривается: некоторые учёные считают, что её личность присвоила дочь. Сол Ньюман из Оксфорда отмечает, что в регионах с высокой долей столетних жителей часто встречаются ошибки в документах или мошенничество.

Браньяс родилась в 1907 году, когда в Калифорнии уже действовала система регистрации рождений. Однако исследователи не имели прямого доступа к её архивам, полагаясь на проверки Guinness. Ньюман подчёркивает: расхождения в записях затрудняют интерпретацию данных — биомаркеры могут отражать как медленное старение, так и ошибки в возрасте.

Значение исследования для науки

Несмотря на дискуссии, случай Браньяс помогает отделить процессы здорового старения от патологий. Её способность перенести COVID-19 в 2020 году и сохранить ясность ума до конца жизни делает её уникальным объектом для изучения. Учёные надеются, что понимание её биологии приведёт к разработке методов продления "здорового периода" жизни.

Уточнения

Мари́я Бра́ньяс Море́ра (кат. Maria Branyas Morera; 4 марта 1907, Сан-Франциско — 19 августа 2024, Олот) — испанская сверхдолгожительница, чей возраст подтверждён Исследовательской группой геронтологии (GRG), Книгой рекордов Гиннесса и Группой LongeviQuest (LQ).

