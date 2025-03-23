Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молчание прервано: Саша Бортич подогрела слухи о новом романе
Как из обычного молока сделать мягкий и воздушный творог — секрет идеальной текстуры
Клава Кока раскрыла тёмную сторону шоу-бизнеса: как богатые мужчины издеваются над прислугой
Всего 4 минуты в день: эта домашняя тренировка преобразит вашу фигуру
Весенний план спасения сливы: пошаговая инструкция по обработке от вредителей
Мини-тренировки на каждый день: как "спортивные перекусы" улучшают здоровье
Найден спустя миллионы лет: этот предок человека умер интересной смертью
Рост цен замедляется? Что ждать от экономики весной
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит

Дожила до 117: раскрыт секрет долгой жизни одной из старейших женщин мира

3:11
Наука

Мария Браньяс Морере, признанная Книгой рекордов Гиннесса старейшим человеком планеты, скончалась в 2024 году в возрасте 117 лет.

Пара пожилых людей
Фото: Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пара пожилых людей

Исследование её биологических образцов, опубликованное на bioRxiv, выявило уникальные особенности, которые, вероятно, замедляли старение. Несмотря на почти полное исчезновение теломер и признаки возрастных изменений иммунитета, эпигенетические маркеры указывали на биологический возраст 100-110 лет.

Биологический портрет долголетия

Учёные из Института Жозепа Каррераса под руководством Манеля Эстеллера проанализировали кровь, слюну и микробиом Браньяс. Образцы сравнили с данными 75 женщин из проекта "1000 геномов". Результаты показали семь редких генетических вариантов, связанных с иммунитетом, когнитивными функциями и защитой от рака. Уровень холестерина и активность митохондрий у Браньяс соответствовали показателям более молодых людей.

Особое внимание привлек микробиом кишечника: высокое содержание актинобактерий, включая Bifidobacterium, которые подавляют воспаление. Исследователи связывают это с ежедневным употреблением трёх порций йогурта, богатого пробиотиками.

Парадокс молекулярных часов

Хронологический возраст Браньяс противоречил эпигенетическим данным. Теломеры, защищающие ДНК, почти исчезли, что типично для глубокой старости. Однако метилирование ДНК — маркер биологического старения — указывало на 100-110 лет. Эстеллер предположил, что сочетание генетики и образа жизни позволило ей сохранить здоровье, несмотря на преклонный возраст.

Споры вокруг возраста супердолгожителей

Достоверность рекордов долголетия часто вызывает сомнения. Например, возраст Жанны Кальман (122 года) оспаривается: некоторые учёные считают, что её личность присвоила дочь. Сол Ньюман из Оксфорда отмечает, что в регионах с высокой долей столетних жителей часто встречаются ошибки в документах или мошенничество.

Браньяс родилась в 1907 году, когда в Калифорнии уже действовала система регистрации рождений. Однако исследователи не имели прямого доступа к её архивам, полагаясь на проверки Guinness. Ньюман подчёркивает: расхождения в записях затрудняют интерпретацию данных — биомаркеры могут отражать как медленное старение, так и ошибки в возрасте.

Значение исследования для науки

Несмотря на дискуссии, случай Браньяс помогает отделить процессы здорового старения от патологий. Её способность перенести COVID-19 в 2020 году и сохранить ясность ума до конца жизни делает её уникальным объектом для изучения. Учёные надеются, что понимание её биологии приведёт к разработке методов продления "здорового периода" жизни.

Уточнения

Мари́я Бра́ньяс Море́ра (кат. Maria Branyas Morera; 4 марта 1907, Сан-Франциско — 19 августа 2024, Олот) — испанская сверхдолгожительница, чей возраст подтверждён Исследовательской группой геронтологии (GRG), Книгой рекордов Гиннесса и Группой LongeviQuest (LQ).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Садоводство, цветоводство
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы Аудио 
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
ГБО – не такая уж и экономия: семь причин, почему водители отказываются от газа
Авто
ГБО – не такая уж и экономия: семь причин, почему водители отказываются от газа
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
С кем дружит мята, а кого уничтожает? Ошибки садоводов, которых можно избежать
С кем дружит мята, а кого уничтожает? Ошибки садоводов, которых можно избежать
Последние материалы
Чем полезен огурец: неожиданный эффект на волосы, кишечник и иммунитет
Эти модные стрижки не требуют укладки – тренды 2025, которые изменят вашу жизнь
Наклейка, которая не спасёт? Водители зря на неё рассчитывают
ТОП-5 самых неудачных мотоциклов СССР
Вместо покупки новых: этот бабушкин метод вернет свежесть кухонным полотенцам
Салат, который просят все гости — 5 ингредиентов и никакой готовки
Забудьте о диетах: эти упражнения сделают фигуру мечты реальностью
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Крокодилы, небоскрёбы и древние храмы: чем удивит Малакка
Дожила до 117: раскрыт секрет долгой жизни одной из старейших женщин мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.