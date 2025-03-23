Это вещество спасет зрение всех животных в мире

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1:49
Наука

Исследователи из Национального института здравоохранения (NIH) разработали глазные капли, которые содержат небольшой фрагмент белка PEDF, вырабатываемого организмом и находящегося в глазу.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

PEDF помогает сохранить клетки сетчатки глаза. Глазные капли показали эффективность в лечении пигментного ретинита у мышей и могут стать новым методом лечения дегенеративных заболеваний сетчатки у людей.

Пигментный ретинит — это группа наследственных заболеваний, приводящих к прогрессирующей потере зрения у людей. Все дегенеративные заболевания сетчатки имеют общую черту — клеточный стресс, который приводит к постепенной потере функций и гибели клеток сетчатки. Исследователи создали глазные капли, которые содержат короткие пептиды, полученные из PEDF, которые могут проникать через ткани глаза и связываться с белками-рецепторами PEDF на поверхности сетчатки.

В исследовании, проведённом на мышах с пигментным ретинитом, глазные капли с пептидами PEDF замедлили дегенерацию фоторецепторов и потерю зрения. У мышей, получавших глазные капли, сохранялось до 75% фоторецепторов, и сетчатка продолжала активно реагировать на свет. Исследователи также протестировали глазные капли на модели дегенерации сетчатки человека и получили положительные результаты.

Глазные капли на основе пептидов PEDF могут сыграть решающую роль в сохранении клеток в ожидании генной терапии. Исследователи планируют начать испытания глазных капель на основе пептидов PEDF на людях. Если испытания окажутся успешными, глазные капли могут стать новым методом лечения дегенеративных заболеваний сетчатки у людей.

Уточнения

Национальные институты здоровья — учреждение Департамента здравоохранения Соединённых Штатов Америки. Является основным центром правительства США, ответственным за исследования проблем здравоохранения и биомедицины. NIH состоит из 27 институтов и исследовательских центров.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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