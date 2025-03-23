ЕКА публикует сокровищницу космических данных

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19 марта 2025 года Европейское космическое агентство (ЕКА) представило первые результаты исследований в рамках миссии "Евклид".

Фото: Freepik by Designed by Freepik Луна

В опубликованных данных содержатся сведения о сотнях тысяч галактик, демонстрирующих крупномасштабную структуру космической сети. Три мозаичных изображения охватывают обширную область неба, включая скопления галактик, активные ядра и переходные явления. Благодаря алгоритмам ИИ и участию гражданских учёных удалось классифицировать свыше 380 000 галактик и выявить 500 потенциальных гравитационных линз. Эти данные закладывают основу для изучения тёмной материи и энергии, на которые приходится 95% Вселенной.

Глубокие поля: окно в далёкий космос

За первую неделю наблюдений в трёх зонах глубокого космоса "Евклид" обнаружил 26 млн галактик, некоторые из которых удалены на 10,5 млрд световых лет. К 2030 году, после десятков сканирований, эти регионы станут самыми детализированными в истории астрономии. Уже сейчас 63 квадратных градуса неба (в 300 раз больше лунного диска) демонстрируют масштаб будущего атласа, который покроет треть небесной сферы.

По словам Валерии Петторино, научного сотрудника проекта, даже предварительные данные позволяют изучать эволюцию галактик и формирование звёзд. За шесть лет миссии каждое поле будет исследовано до 52 раз, что повысит точность наблюдений.

Технологии и люди: симбиоз для науки

Обработка 1,5 млрд галактик требует инновационных подходов. Алгоритм ИИ Zoobot, обученный 9976 добровольцами в рамках проекта Galaxy Zoo, помог создать каталог морфологических типов галактик. Как отметил Майк Уолмсли из Университета Торонто, ИИ ускоряет анализ данных, сокращая время исследований с лет до недель. Ожидается, что итоговый каталог включит в десятки раз больше объектов, чем предыдущие исследования.

Гравитационные линзы: ключ к тёмной материи

Первые данные выявили 500 кандидатов в сильные линзы, искажающие свет далёких галактик. К 2030 году их число может достичь 100 000. Клотильда Лэйгл из Института астрофизики в Париже подчеркнула, что слабое линзирование миллиардов галактик позволит построить 3D-карту распределения тёмной материи. Это станет прорывом в понимании её природы и влияния на структуру Вселенной.

Перспективы миссии

К 2026 году планируется опубликовать основные космологические данные, а к 2030-му — завершить полное сканирование неба. Как отметил Пьер Ферруи, руководитель миссии, сочетание технологий "Евклида", ИИ и гражданской науки открывает новую эру в астрономии. Проект, запущенный в 2023 году, продолжает расширять границы знаний о космосе.

Уточнения

Европе́йское косми́ческое аге́нтство - международная организация, созданная в 1975 году в целях исследования космоса; было создано на базе и взамен двух первых европейских космических консорциумов 1960-х — начала 1970-х годов: ESRO - управления по космическим исследованиям, занимавшегося созданием спутников и ELDO — организации по разработке ракет-носителей "Европа".

