Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блюдо за час: курица с рисом по-средиземноморски, которая сразит всех наповал
Садовые пары: какие растения требуют совместного опыления?
Перекусы, способные испортить ваш сон: необходимо исключить, чтобы крепко спать
Секретный список Киану Ривза: эти 6 боевиков потрясли звезду до глубины души
Выбираем идеальный антиперспирант для чувствительной кожи: эффективная защита без вреда
Худеть быстро и тренироваться мешают эти 6 групп продуктов: что лучше не есть?
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Считаем хвосты! Где и сколько горбуши теперь можно ловить на Сахалине
Покрытие из пробки удивит гостей: никто не догадается, что это за материал

ЕКА публикует сокровищницу космических данных

3:22
Наука

19 марта 2025 года Европейское космическое агентство (ЕКА) представило первые результаты исследований в рамках миссии "Евклид".

Луна
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Луна

В опубликованных данных содержатся сведения о сотнях тысяч галактик, демонстрирующих крупномасштабную структуру космической сети. Три мозаичных изображения охватывают обширную область неба, включая скопления галактик, активные ядра и переходные явления. Благодаря алгоритмам ИИ и участию гражданских учёных удалось классифицировать свыше 380 000 галактик и выявить 500 потенциальных гравитационных линз. Эти данные закладывают основу для изучения тёмной материи и энергии, на которые приходится 95% Вселенной.

Глубокие поля: окно в далёкий космос

За первую неделю наблюдений в трёх зонах глубокого космоса "Евклид" обнаружил 26 млн галактик, некоторые из которых удалены на 10,5 млрд световых лет. К 2030 году, после десятков сканирований, эти регионы станут самыми детализированными в истории астрономии. Уже сейчас 63 квадратных градуса неба (в 300 раз больше лунного диска) демонстрируют масштаб будущего атласа, который покроет треть небесной сферы.

По словам Валерии Петторино, научного сотрудника проекта, даже предварительные данные позволяют изучать эволюцию галактик и формирование звёзд. За шесть лет миссии каждое поле будет исследовано до 52 раз, что повысит точность наблюдений.

Технологии и люди: симбиоз для науки

Обработка 1,5 млрд галактик требует инновационных подходов. Алгоритм ИИ Zoobot, обученный 9976 добровольцами в рамках проекта Galaxy Zoo, помог создать каталог морфологических типов галактик. Как отметил Майк Уолмсли из Университета Торонто, ИИ ускоряет анализ данных, сокращая время исследований с лет до недель. Ожидается, что итоговый каталог включит в десятки раз больше объектов, чем предыдущие исследования.

Гравитационные линзы: ключ к тёмной материи

Первые данные выявили 500 кандидатов в сильные линзы, искажающие свет далёких галактик. К 2030 году их число может достичь 100 000. Клотильда Лэйгл из Института астрофизики в Париже подчеркнула, что слабое линзирование миллиардов галактик позволит построить 3D-карту распределения тёмной материи. Это станет прорывом в понимании её природы и влияния на структуру Вселенной.

Перспективы миссии

К 2026 году планируется опубликовать основные космологические данные, а к 2030-му — завершить полное сканирование неба. Как отметил Пьер Ферруи, руководитель миссии, сочетание технологий "Евклида", ИИ и гражданской науки открывает новую эру в астрономии. Проект, запущенный в 2023 году, продолжает расширять границы знаний о космосе.

Уточнения

Европе́йское косми́ческое аге́нтство - международная организация, созданная в 1975 году в целях исследования космоса; было создано на базе и взамен двух первых европейских космических консорциумов 1960-х — начала 1970-х годов: ESRO - управления по космическим исследованиям, занимавшегося созданием спутников и ELDO — организации по разработке ракет-носителей "Европа".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород
Садоводство, цветоводство
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород Аудио 
Раскрыта тайна пирамиды Гизы: её энергетические свойства поражают
Наука и техника
Раскрыта тайна пирамиды Гизы: её энергетические свойства поражают Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
С кем дружит мята, а кого уничтожает? Ошибки садоводов, которых можно избежать
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Последние материалы
Выбираем идеальный антиперспирант для чувствительной кожи: эффективная защита без вреда
Худеть быстро и тренироваться мешают эти 6 групп продуктов: что лучше не есть?
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
ЕКА публикует сокровищницу космических данных
Считаем хвосты! Где и сколько горбуши теперь можно ловить на Сахалине
Покрытие из пробки удивит гостей: никто не догадается, что это за материал
Фестиваль Роза Хутор: 4 направления, которые изменят ваше представление о курорте!
Прихожая больше не будет напоминать склад: 5 вещей, которые нужно срочно выбросить
Бег и потеря веса: эксперты развеяли главный миф о жиросжигании
Удобрения для всех: можно ли использовать одни и те же удобрения для цветов и овощей?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.