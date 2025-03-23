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Научный прорыв: именно это стирает наши детские воспоминания

2:41
Наука

Согласно общепринятому мнению, события раннего детства остаются для взрослых "белым пятном", несмотря на активное обучение в этот период.

Нейросеть
Фото: Pixabay by marquetand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нейросеть

Долгое время учёные связывали это с незрелостью гиппокампа — области мозга, ответственной за фиксацию воспоминаний. Однако новое исследование Йельского университета, опубликованное в журнале Science, опровергает эту гипотезу. Оказалось, что даже в первые годы жизни мозг способен кодировать эпизодические воспоминания, но их сохранность и доступность остаются загадкой.

Учёные изучали способность младенцев запоминать изображения. Детям от четырёх месяцев до двух лет демонстрировали картинки, а затем проверяли, узнают ли они их. Оказалось, что активность гиппокампа при первом просмотре напрямую влияла на то, как быстро ребёнок опознавал изображение повторно. Чем выше была активность в задней части гиппокампа, тем дольше младенцы смотрели на знакомые изображения, что указывает на успешное кодирование воспоминаний.

Однако вопрос, почему эти воспоминания позже становятся недоступными, остаётся открытым. Профессор Ник Тёрк-Браун, руководитель исследования, предполагает, что проблема может быть связана с тем, как мозг хранит или восстанавливает информацию. Ранее считалось, что эпизодическая память формируется позже, примерно к году, тогда как статистическое обучение — выявление закономерностей в окружающем мире — начинается раньше. Это объясняет, почему дети быстрее учатся распознавать объекты или понимать последовательности действий, чем сохранять конкретные события.

Исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), адаптированную для работы с детьми, чтобы изучить активность гиппокампа. В ходе эксперимента выяснилось, что даже у младенцев до года наблюдается связь между активностью этой области мозга и запоминанием. Однако с возрастом, начиная с 12 месяцев, эффект усиливался, что позволило учёным предположить, что развитие гиппокампа напрямую влияет на формирование памяти.

Тёрк-Браун отмечает, что детская амнезия, возможно, связана не с утратой воспоминаний, а с их недоступностью. Даже если воспоминания сохраняются в мозге, взрослые не могут их "воспроизвести". Пилотные исследования, где детям показывали видео из их прошлого, подтверждают эту гипотезу: дошкольники иногда вспоминают события, но к школьному возрасту эти воспоминания исчезают.

Уточнения

Йе́льский университе́т — частный исследовательский университет США, третий из девяти колониальных колледжей, основанных до Войны за независимость.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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