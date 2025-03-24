Генетическая загадка: как древние гены повлияли на наш мозг и цивилизацию

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Современные люди — потомки не одной, а двух древних популяций, которые объединились примерно 300 тысяч лет назад. Это не просто факт из далёкого прошлого — это событие, без преувеличения, сформировало то, кем мы стали как вид.

Фото: Wikimedia Commons by Виктор Васнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктор Васнецов, Каменный век, картина

Новое исследование учёных из Кембриджского университета, пишет издание Nature Genetics, показало: одна из этих популяций дала около 80% нашего генетического материала, вторая — 20%, но именно её вклад мог оказаться ключевым для развития нашего мозга, мышления и всей цивилизации.

В отличие от предыдущих работ, где использовались фрагменты ДНК из костей древних людей, исследователи пошли другим путём. Они применили новый метод, основанный на анализе ДНК современных людей, и использовали данные международного проекта "1000 геномов".

Алгоритм, разработанный для этой работы, называется cobraa, и он позволил буквально "вытащить" следы древнего смешения прямо из наших генов — как если бы мы разглядывали историю сквозь увеличительное стекло внутри себя.

Учёные обнаружили, что гены второй популяции особенно сильно влияли на работу мозга. Некоторые из них могли помочь в развитии когнитивных способностей — таких как память, абстрактное мышление или речь.

Интересно, что эти гены чаще всего располагались вдали от участков генома, отвечающих за повседневные функции, что может быть следствием так называемого очищающего отбора — механизма, при котором отбираются наиболее полезные мутации.

На этот вопрос пока нет окончательного ответа. Возможно, одна из групп была предком неандертальцев и денисовцев, а другая дала основу для Homo sapiens. И если ранее мы считали, что всё началось с одной эволюционной линии в Африке, то теперь видно — картина куда сложнее и интереснее.

Всё больше данных говорит о том, что эволюция — это не линейный процесс, а многослойная сеть, где скрещивания, обмен генами и постепенные изменения были нормой, а не исключением.

Пока точный облик этих древних популяций остаётся неизвестным, но в качестве кандидатов рассматриваются такие виды, как Человек прямоходящий и Человек гейдельбергский. Новая модель может помочь лучше понять, как появлялись новые виды животных через гибридизацию — и это касается не только человека.

Учёные планируют доработать алгоритм, чтобы учесть плавные формы генетического обмена, а не только резкие всплески. Это может изменить то, как мы понимаем происхождение видов — не только Homo sapiens, но и всего животного мира.

Уточнения

Дени́совский человек или дени́совец — вымерший вид или подвид людей. Известен по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края России, а также нижней челюсти, найденной в 1980 году в Китае, на Тибетском плато.

