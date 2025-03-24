Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весеннее волшебство: как обрезка гортензий дарит большие цветы
Морской вопрос: Америка сделала заявление о возможности мира на Украине
Пыль и позор: 5 мелочей, которые выдают грязный дом — даже если вы убирались
Расправы и ежедневные угрозы: жизнь Маска после начала работы DOGE
Антипрививочница Боня заявила, что дала взятку врачу, чтобы не ставить вакцину
Календула, морковь и кофе творят чудеса: три главных секрета красоты кожи этой весной
Близок как никогда: в США сделали заявление о мире на Украине
В 55 лет имеет тело 30-летней: эта мускулистая бабушка забрала титул по бодибилдингу
Осторожно, еда: эти продукты могут выдать вас как пьяного за рулём

Генетическая загадка: как древние гены повлияли на наш мозг и цивилизацию

2:50
Наука

Современные люди — потомки не одной, а двух древних популяций, которые объединились примерно 300 тысяч лет назад. Это не просто факт из далёкого прошлого — это событие, без преувеличения, сформировало то, кем мы стали как вид.

Виктор Васнецов, Каменный век, картина
Фото: Wikimedia Commons by Виктор Васнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктор Васнецов, Каменный век, картина

Новое исследование учёных из Кембриджского университета, пишет издание Nature Genetics, показало: одна из этих популяций дала около 80% нашего генетического материала, вторая — 20%, но именно её вклад мог оказаться ключевым для развития нашего мозга, мышления и всей цивилизации.

В отличие от предыдущих работ, где использовались фрагменты ДНК из костей древних людей, исследователи пошли другим путём. Они применили новый метод, основанный на анализе ДНК современных людей, и использовали данные международного проекта "1000 геномов".

Алгоритм, разработанный для этой работы, называется cobraa, и он позволил буквально "вытащить" следы древнего смешения прямо из наших генов — как если бы мы разглядывали историю сквозь увеличительное стекло внутри себя.

Учёные обнаружили, что гены второй популяции особенно сильно влияли на работу мозга. Некоторые из них могли помочь в развитии когнитивных способностей — таких как память, абстрактное мышление или речь.

Интересно, что эти гены чаще всего располагались вдали от участков генома, отвечающих за повседневные функции, что может быть следствием так называемого очищающего отбора — механизма, при котором отбираются наиболее полезные мутации.

На этот вопрос пока нет окончательного ответа. Возможно, одна из групп была предком неандертальцев и денисовцев, а другая дала основу для Homo sapiens. И если ранее мы считали, что всё началось с одной эволюционной линии в Африке, то теперь видно — картина куда сложнее и интереснее.

Всё больше данных говорит о том, что эволюция — это не линейный процесс, а многослойная сеть, где скрещивания, обмен генами и постепенные изменения были нормой, а не исключением.

Пока точный облик этих древних популяций остаётся неизвестным, но в качестве кандидатов рассматриваются такие виды, как Человек прямоходящий и Человек гейдельбергский. Новая модель может помочь лучше понять, как появлялись новые виды животных через гибридизацию — и это касается не только человека.

Учёные планируют доработать алгоритм, чтобы учесть плавные формы генетического обмена, а не только резкие всплески. Это может изменить то, как мы понимаем происхождение видов — не только Homo sapiens, но и всего животного мира.

Уточнения

Дени́совский человек или дени́совец — вымерший вид или подвид людей. Известен по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края России, а также нижней челюсти, найденной в 1980 году в Китае, на Тибетском плато.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Здоровье
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект Аудио 
Больше не нужны наушники — создан звук, который сможет услышать лишь один человек
Наука и техника
Больше не нужны наушники — создан звук, который сможет услышать лишь один человек Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Последние материалы
Весеннее волшебство: как обрезка гортензий дарит большие цветы
Морской вопрос: Америка сделала заявление о возможности мира на Украине
Пыль и позор: 5 мелочей, которые выдают грязный дом — даже если вы убирались
Расправы и ежедневные угрозы: жизнь Маска после начала работы DOGE
Антипрививочница Боня заявила, что дала взятку врачу, чтобы не ставить вакцину
Календула, морковь и кофе творят чудеса: три главных секрета красоты кожи этой весной
Близок как никогда: в США сделали заявление о мире на Украине
В 55 лет имеет тело 30-летней: эта мускулистая бабушка забрала титул по бодибилдингу
Осторожно, еда: эти продукты могут выдать вас как пьяного за рулём
Экономическое преступление: стала известна судьба замороженных активов РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.