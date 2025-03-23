Загадка древнего Новгорода: открыт новый артефакт с сакральным значением

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Археологи из Новгородского государственного университета сделали редкую находку: подвеску с изображением головы быка, датируемую XI веком. Это всего третья подобная находка за более чем полвека работы на знаменитом Троицком раскопе, где ежегодно ведутся исследования древней истории города. Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза сообщает Наука.рф.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Подвеска выполнена с высоким качеством: изящная отливка, чёткие детали и отличная сохранность позволяют рассматривать её не просто как украшение, а как важный символ, возможно, с сакральным или статусным значением.

Дух воина и охотника

Но голова быка — не единственная находка сезона 2024-2025 годов. Археологи также обнаружили атрибуты мужской воинской субкультуры, характерной для Новгорода раннего Средневековья. Среди них — костяные псалии (элементы конского снаряжения), детали складных весов и гирьки, а также редкий предмет — томар, тяжёлый наконечник стрелы, использовавшийся для охоты на пушного зверя.

Особого внимания заслуживает и фрагмент меча, по предположению специалистов, он был изготовлен в Священной Римской империи. Это подчёркивает активные внешние связи Новгорода в ту эпоху — и торговые, и военные.

Город, который рос и менялся

Работы на Троицком раскопе сосредоточены на слоях X-XI веков — времени, когда Новгород стремительно развивался и превращался из провинциального поселения в политический, торговый и ремесленный центр.

В X веке активно застраивались окраины, появлялись новые усадьбы, а в XI — город подчинил себе обширные территории и начал формироваться как столица особого типа.

Одновременно менялся и сам обряд погребения. После принятия христианства в регионе покойников стали хоронить в земле, что стало настоящим культурным сдвигом по сравнению с прежними языческими традициями.

Почему это важно

Археология Новгорода — это не только раскопки, это живая история, которая помогает понять, как жили, верили, воевали и любили люди тысячу лет назад.

Каждая находка — будь то подвеска, наконечник стрелы или кусок меча — складывается в мозаику, из которой мы узнаём: насколько сложным и развитым был мир средневекового Новгорода.

Уточнения

Пса́лии — часть древнего уздечного набора, пара вертикальных стержней, прикреплявшихся перпендикулярно к концам удил для закрепления их во рту верхового коня.



Свяще́нная Ри́мская импе́рия Священноримская империя, с 1512 года — Свяще́нная Ри́мская импе́рия герма́нской на́ции (лат. Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae или Sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicae, нем. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) — надгосударственный союз немецких, итальянских, балканских, франкских и западнославянских государств и народов, существовавший на протяжении 844 лет.



Вели́кий Но́вгород (разг. Но́вгород — официальное название города до 1999 года) — город, расположенный в Северо-Западном федеральном округе России.

