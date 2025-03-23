Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия вернётся в мировой футбол: процесс запущен FIFA
Март в Москве может стать самым теплым почти за 150 лет: какую температуру ждать на этой неделе
Хотите пенсию в 100 тыс? Вот сколько вам нужно зарабатывать для этого
Подростки искали заработка и решились устроить теракт: где их задержали?
Как выучить любой язык до уровня носитель? 3 шага к успеху
Хэмилтон на Ferrari стартует первым в спринте в Шанхае
Откройте для себя замиокулькас: как растение удачи может изменить ваш дом
278 дней в космосе вместо 10: сколько NASA заплатило астронавтам
Удлинителям прозвучал похоронный звон: вот что придёт им на смену

Загадка древнего Новгорода: открыт новый артефакт с сакральным значением

2:36
Наука

Археологи из Новгородского государственного университета сделали редкую находку: подвеску с изображением головы быка, датируемую XI веком. Это всего третья подобная находка за более чем полвека работы на знаменитом Троицком раскопе, где ежегодно ведутся исследования древней истории города. Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза сообщает Наука.рф.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Подвеска выполнена с высоким качеством: изящная отливка, чёткие детали и отличная сохранность позволяют рассматривать её не просто как украшение, а как важный символ, возможно, с сакральным или статусным значением.

Дух воина и охотника

Но голова быка — не единственная находка сезона 2024-2025 годов. Археологи также обнаружили атрибуты мужской воинской субкультуры, характерной для Новгорода раннего Средневековья. Среди них — костяные псалии (элементы конского снаряжения), детали складных весов и гирьки, а также редкий предмет — томар, тяжёлый наконечник стрелы, использовавшийся для охоты на пушного зверя.

Особого внимания заслуживает и фрагмент меча, по предположению специалистов, он был изготовлен в Священной Римской империи. Это подчёркивает активные внешние связи Новгорода в ту эпоху — и торговые, и военные.

Город, который рос и менялся

Работы на Троицком раскопе сосредоточены на слоях X-XI веков — времени, когда Новгород стремительно развивался и превращался из провинциального поселения в политический, торговый и ремесленный центр.

В X веке активно застраивались окраины, появлялись новые усадьбы, а в XI — город подчинил себе обширные территории и начал формироваться как столица особого типа.

Одновременно менялся и сам обряд погребения. После принятия христианства в регионе покойников стали хоронить в земле, что стало настоящим культурным сдвигом по сравнению с прежними языческими традициями.

Почему это важно

Археология Новгорода — это не только раскопки, это живая история, которая помогает понять, как жили, верили, воевали и любили люди тысячу лет назад.

Каждая находка — будь то подвеска, наконечник стрелы или кусок меча — складывается в мозаику, из которой мы узнаём: насколько сложным и развитым был мир средневекового Новгорода.

Уточнения

Пса́лии — часть древнего уздечного набора, пара вертикальных стержней, прикреплявшихся перпендикулярно к концам удил для закрепления их во рту верхового коня.

Свяще́нная Ри́мская импе́рия Священноримская империя, с 1512 года — Свяще́нная Ри́мская импе́рия герма́нской на́ции (лат. Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae или Sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicae, нем. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) — надгосударственный союз немецких, итальянских, балканских, франкских и западнославянских государств и народов, существовавший на протяжении 844 лет.

Вели́кий Но́вгород (разг. Но́вгород — официальное название города до 1999 года) — город, расположенный в Северо-Западном федеральном округе России.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Авиация
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции Аудио 
Этот картофельный салат съедают быстрее, чем вы успеете подать
Еда и рецепты
Этот картофельный салат съедают быстрее, чем вы успеете подать Аудио 
Худеть быстро и тренироваться мешают эти 6 групп продуктов: что лучше не есть?
Новости спорта
Худеть быстро и тренироваться мешают эти 6 групп продуктов: что лучше не есть? Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Последние материалы
Хэмилтон на Ferrari стартует первым в спринте в Шанхае
Откройте для себя замиокулькас: как растение удачи может изменить ваш дом
278 дней в космосе вместо 10: сколько NASA заплатило астронавтам
Удлинителям прозвучал похоронный звон: вот что придёт им на смену
Никаких красителей — чем заменить химические добавки в пасхальной выпечке
BMW платит цену за глобальную напряжённость: пошлины съедают прибыль
Живописные места, о которых молчат путеводители: спрятанные сокровища Аквитании
Этот продукт мешает углеводам превращаться в жир — и он у вас в холодильнике
Мука в шоке, масло в отпуске: эта бриошь готовится без них и всё равно пышная, как облако
Погребняк заступилась за турецкие сериалы: в реальной жизни не хватает романтики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.