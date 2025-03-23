Выливали в раковину: осадок этого напитка оказался эликсиром молодости

Филиппинский традиционный напиток тапуи — это ферментированный рисовый алкоголь, который веками использовался в ритуалах и на праздниках. Но, как оказалось, самое интересное в нём — даже не сам напиток, а то, что остаётся после него.
Учёные на Филиппинах решили изучить осадок, остающийся после ферментации тапуи — и обнаружили, что это может быть настоящий клад для здоровья.
Что такое осадок тапуи?
Этот осадок — не что иное, как смесь ферментированного риса, дрожжей и микробиологических компонентов. То, что раньше считалось отходами, оказалось богатым источником антиоксидантов и биологически активных веществ.
Исследователи начали работать с разными заквасками, чтобы улучшить процесс ферментации. Им удалось создать оптимизированную версию тапуи, в которой сохраняется высокая концентрация полифенолов — соединений, известных своими антиоксидантными свойствами.
Что показали эксперименты?
При тестировании экстракта осадка на лабораторных животных выяснилось:
Это говорит о том, что экстракт из тапуи потенциально может:
Хотя результаты обнадёживающие, до включения экстракта тапуи в рацион людей ещё далеко. Учёные подчеркивают: необходимы клинические испытания, чтобы понять, как именно осадок влияет на организм человека и в каких дозах он может быть полезен.
Но если данные подтвердятся, тапуи из традиционного напитка может превратиться в суперфуд, способствующий долголетию и профилактике болезней.
Почему это важно
Современная наука всё чаще находит ценные свойства в традиционных продуктах. Исследование тапуи — ещё один пример того, как местные культуры и наука могут работать вместе, открывая новые пути к здоровью.
Если всё пойдёт по плану, осадок из тапуи сможет занять своё место рядом с другими функциональными продуктами, такими как зелёный чай, куркума или ягоды асаи.
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