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Выливали в раковину: осадок этого напитка оказался эликсиром молодости

2:28
Наука

Филиппинский традиционный напиток тапуи — это ферментированный рисовый алкоголь, который веками использовался в ритуалах и на праздниках. Но, как оказалось, самое интересное в нём — даже не сам напиток, а то, что остаётся после него.

Вареный рис
Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вареный рис

Учёные на Филиппинах решили изучить осадок, остающийся после ферментации тапуи — и обнаружили, что это может быть настоящий клад для здоровья.

Что такое осадок тапуи?

Этот осадок — не что иное, как смесь ферментированного риса, дрожжей и микробиологических компонентов. То, что раньше считалось отходами, оказалось богатым источником антиоксидантов и биологически активных веществ.

Исследователи начали работать с разными заквасками, чтобы улучшить процесс ферментации. Им удалось создать оптимизированную версию тапуи, в которой сохраняется высокая концентрация полифенолов — соединений, известных своими антиоксидантными свойствами.

Что показали эксперименты?

При тестировании экстракта осадка на лабораторных животных выяснилось:

  • Уровень супероксиддисмутазы (важного фермента, защищающего клетки от окислительного стресса) значительно повышался.
  • Организм животных демонстрировал усиленную защиту от процессов старения и воспалений.

Это говорит о том, что экстракт из тапуи потенциально может:

  • Замедлять старение,
  • Снижать риск заболеваний, связанных с окислительным стрессом,
  • Поддерживать общее здоровье клеток.

Хотя результаты обнадёживающие, до включения экстракта тапуи в рацион людей ещё далеко. Учёные подчеркивают: необходимы клинические испытания, чтобы понять, как именно осадок влияет на организм человека и в каких дозах он может быть полезен.

Но если данные подтвердятся, тапуи из традиционного напитка может превратиться в суперфуд, способствующий долголетию и профилактике болезней.

Почему это важно

Современная наука всё чаще находит ценные свойства в традиционных продуктах. Исследование тапуи — ещё один пример того, как местные культуры и наука могут работать вместе, открывая новые пути к здоровью.

Если всё пойдёт по плану, осадок из тапуи сможет занять своё место рядом с другими функциональными продуктами, такими как зелёный чай, куркума или ягоды асаи.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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