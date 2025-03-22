Квантовый прорыв: управление сверхпроводимостью стало проще — благодаря новому методу

Что если сверхпроводимость можно было бы настраивать с ювелирной точностью, просто меняя угол между слоями материала? Недавнее исследование показало, что это реально!
Группа исследователей из Центра изучения новых материалов RIKEN (CEMS) нашла способ управлять сверхпроводимостью, скручивая ультратонкие слои диселенида ниобия. Этот метод открывает путь к созданию более энергоэффективных технологий и продвинутых квантовых устройств.
Они установили, что изменение угла между слоями позволяет точно регулировать так называемую "сверхпроводящую щель" — ключевой параметр, влияющий на эффективность сверхпроводников.
Чем больше эта щель, тем выше температура, при которой сохраняется сверхпроводимость. Это означает, что новый подход может приблизить нас к созданию практичных высокотемпературных сверхпроводников.
До сих пор регулирование сверхпроводимости сосредоточивалось на манипуляциях в "реальном пространстве" — изменении физического расположения частиц.
Однако исследователи из RIKEN пошли дальше: они научились управлять сверхпроводимостью в "импульсном пространстве", что даёт новые возможности для проектирования материалов будущего.
В эксперименте использовали графеновую подложку и передовые методы, такие как сканирующая туннельная микроскопия и молекулярно-лучевая эпитаксия.
В результате удалось добиться точной настройки сверхпроводящей щели, открывая путь к созданию материалов с заранее заданными свойствами.
"Наши результаты показывают, что скручивание слоев даёт возможность избирательно подавлять сверхпроводящую щель в определённых областях импульсного пространства", — поясняет первый автор исследования, Масахиро Нарицуки.
Учёные также обнаружили неожиданную закономерность: в распределении сверхпроводящей щели появились сложные цветочные узоры, не совпадающие с кристаллическими осями материала.
Это указывает на уникальное влияние скручивания на формирование свойств сверхпроводников.
"В краткосрочной перспективе это исследование поможет глубже понять межслойные взаимодействия в сверхпроводниках. В долгосрочной — может привести к созданию новых квантовых устройств и энергоэффективных технологий", — говорит ведущий автор работы, Тетсуо Ханагури.
Следующий шаг — изучить, как можно интегрировать магнитные слои в такую структуру. Это позволит не только контролировать сверхпроводимость, но и выбирать направление движения электронов по спину и импульсу.
Эти открытия могут стать основой для прорывных технологий будущего.
Сверхпроводник - материал, электрическое сопротивление которого при понижении температуры до некоторой величины Tc становится равным нулю (сверхпроводимость). При этом говорят, что материал приобретает "сверхпроводящие свойства" или переходит в "сверхпроводящее состояние".
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