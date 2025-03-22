Неизвестные существа могли жить в камне миллионы лет назад

В пустынях Намибии, Омана и Саудовской Аравии обнаружены загадочные структуры в горных породах, которые могут быть следами жизнедеятельности неизвестных микроорганизмов. Эти образования представляют собой крошечные трубки, уходящие вглубь мрамора и известняка.
Учёные предполагают, что их создали эндолитические организмы, использующие карбонат кальция в качестве источника питательных веществ. Однако до сих пор остаётся неясным, существуют ли они в наше время.
Ученые впервые наткнулись на эти странные структуры во время полевых работ в Намибии. В мраморе они заметили микротрещины, заполненные кальцитом, а внутри — необычные параллельные трубки длиной до нескольких сантиметров.
"Мы были удивлены, потому что эти трубки явно не являются результатом геологического процесса", — говорит геолог Цеес Пассхьер из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце.
Позже, при изучении образцов, учёные обнаружили следы биологического материала, что указывает на возможное микробиологическое происхождение этих структур. Однако никаких следов ДНК или белков найдено не было.
Первые наблюдения таких образований в Намибии были сделаны около 15 лет назад. С тех пор Пассхьер и его коллеги из Института наук о Земле в Университете Майнца, а также доктор Труди Вассенаар, специалист по молекулярной микробиологии, продолжают исследовать этот феномен.
Аналогичные структуры были найдены в известняке Омана и мраморе Саудовской Аравии.
"В любом случае, это древние образования, которым, возможно, от одного до двух миллионов лет", — отмечает Пассхьер.
Он предполагает, что трубки могли появиться в период более влажного климата, когда условия для микробной жизни были благоприятнее.
Эндолитические микроорганизмы способны выживать в экстремальных условиях, получая энергию и питательные вещества из минералов. Однако найденные структуры заставляют учёных задуматься: принадлежат ли они известным видам или это совершенно новая форма жизни?
"Этот организм должен был существовать без света, так как трубки расположены глубоко в породе", — подчёркивает Пассхьер.
Он надеется, что в будущем специалисты по эндолитам смогут изучить эти находки и дать ответ на вопрос, существует ли этот загадочный микроорганизм до сих пор.
Эндолиты — организмы (археи, бактерии, грибы, лишайники, водоросли, амёбы), которые обитают внутри камней, кораллов, раковин животных или в порах между частицами камня. Многие из них являются экстремофилами и живут в местах, поначалу считавшихся негостеприимными для живых организмов.
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