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Неизвестные существа могли жить в камне миллионы лет назад

2:43
Наука

В пустынях Намибии, Омана и Саудовской Аравии обнаружены загадочные структуры в горных породах, которые могут быть следами жизнедеятельности неизвестных микроорганизмов. Эти образования представляют собой крошечные трубки, уходящие вглубь мрамора и известняка.

Пустыня
Фото: commons.wikimedia.org by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пустыня

Учёные предполагают, что их создали эндолитические организмы, использующие карбонат кальция в качестве источника питательных веществ. Однако до сих пор остаётся неясным, существуют ли они в наше время.

Загадка пустынных пород

Ученые впервые наткнулись на эти странные структуры во время полевых работ в Намибии. В мраморе они заметили микротрещины, заполненные кальцитом, а внутри — необычные параллельные трубки длиной до нескольких сантиметров.

"Мы были удивлены, потому что эти трубки явно не являются результатом геологического процесса", — говорит геолог Цеес Пассхьер из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце.

Позже, при изучении образцов, учёные обнаружили следы биологического материала, что указывает на возможное микробиологическое происхождение этих структур. Однако никаких следов ДНК или белков найдено не было.

Открытие, которому миллионы лет

Первые наблюдения таких образований в Намибии были сделаны около 15 лет назад. С тех пор Пассхьер и его коллеги из Института наук о Земле в Университете Майнца, а также доктор Труди Вассенаар, специалист по молекулярной микробиологии, продолжают исследовать этот феномен.

Аналогичные структуры были найдены в известняке Омана и мраморе Саудовской Аравии.

"В любом случае, это древние образования, которым, возможно, от одного до двух миллионов лет", — отмечает Пассхьер.

Он предполагает, что трубки могли появиться в период более влажного климата, когда условия для микробной жизни были благоприятнее.

Эндолитическая жизнь: тайна, скрытая в камне

Эндолитические микроорганизмы способны выживать в экстремальных условиях, получая энергию и питательные вещества из минералов. Однако найденные структуры заставляют учёных задуматься: принадлежат ли они известным видам или это совершенно новая форма жизни?

"Этот организм должен был существовать без света, так как трубки расположены глубоко в породе", — подчёркивает Пассхьер.

Он надеется, что в будущем специалисты по эндолитам смогут изучить эти находки и дать ответ на вопрос, существует ли этот загадочный микроорганизм до сих пор.

Уточнения

Эндолиты — организмы (археи, бактерии, грибы, лишайники, водоросли, амёбы), которые обитают внутри камней, кораллов, раковин животных или в порах между частицами камня. Многие из них являются экстремофилами и живут в местах, поначалу считавшихся негостеприимными для живых организмов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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