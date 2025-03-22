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Рой Дайсона – фантастика, которая может обернуться катастрофой

2:23
Наука

Мегаструктура, способная собирать колоссальные объёмы солнечной энергии, может показаться решением всех энергетических проблем человечества. Но что, если она сделает Землю непригодной для жизни? Недавнее исследование показывает, что рой Дайсона способен повысить температуру нашей планеты на катастрофические 140 К, что полностью уничтожит привычную экосистему.

рой Дайсона
Фото: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 by Поломон, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
рой Дайсона

Что такое рой Дайсона?

Концепция роя Дайсона — это гипотетическая инженерная конструкция, состоящая из множества спутников, вращающихся вокруг звезды и собирающих её энергию.

В отличие от цельной сферы Дайсона, рой можно строить постепенно, увеличивая его размеры по мере роста потребностей цивилизации.

Эта идея была предложена Фрименом Дайсоном в 1960 году и до сих пор считается одной из самых амбициозных в астроинженерии.

Проблема перегрева планеты

По мере увеличения масштабов роя он начнёт задерживать тепло внутри системы, что скажется на климате планет. Учёные изучили влияние такой мегаструктуры на Землю и выяснили, что полный рой Дайсона на орбите за пределами нашей планеты приведёт к росту температуры на 140 К. Это сделает нашу планету необитаемой.

Маленькие структуры внутри орбиты Земли оказались непрактичными: они либо перегреваются, теряя эффективность, либо блокируют солнечный свет, снижая количество энергии, поступающей на нашу планету.

Возможное решение

Исследование Ян Мариуса Питерса из Института возобновляемых источников энергии Гельмгольца в Эрлангене-Нюрнберге предлагает компромисс: частичный рой Дайсона на расстоянии 2,13 а. е. от Солнца.

Он сможет собирать 4% солнечной энергии (примерно 15,6 йоттаватт) и при этом повысит температуру Земли всего на 3 К — что сопоставимо с текущими климатическими изменениями.

Однако даже такой вариант потребует колоссального количества материалов — порядка 1,3x10²³ кг кремния. Это делает проект исключительно сложным, но теоретически осуществимым.

Уточнения

Сфе́ра Да́йсона - гипотетический астроинженерный проект, предложенный Фрименом Дайсоном, представляющий собой относительно тонкую сферическую оболочку большого радиуса (порядка радиуса планетных орбит) со звездой в центре. По признанию самого Фримена Дайсона, идею сферы он впервые обнаружил в фантастическом романе Олафа Стэплдона "Создатель звёзд".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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