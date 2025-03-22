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Apple сдаётся под натиском ЕС: раскрыты 4 судьбоносных изменения в iOS

1:50
Наука

Евросоюз и Еврокомиссия активно требуют от Apple изменений в iOS, чтобы сделать систему более открытой для сторонних разработчиков.

Американская корпорация Apple
Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Американская корпорация Apple

В недавнем пресс-релизе были обнародованы планы по внедрению значительных обновлений в будущих версиях iOS, и пользователи уже ждут этих изменений. Вот четыре ключевых нововведения, которые ожидаются:

1. Умные часы сторонних производителей должны будут иметь полную поддержку изображений и push-уведомлений в iOS к концу 2025 года, что будет реализовано максимум в iOS 19.2.
2. Функция автоматического переключения звука между устройствами Apple, известная по AirPods и Beats, будет доступна для любых наушников к 1 июня 2026 года, вероятно, в iOS 19.4.
3. Apple планирует внедрить альтернативные системы обмена файлами в iOS, аналогичные AirDrop, также к 1 июня 2026 года (в iOS 19.4).
4. Альтернативные системы обмена медиафайлами, похожие на AirPlay, должны появиться к концу 2026 года, то есть максимум в iOS 20.2.

Однако возникает вопрос: насколько эти изменения будут значимы для пользователей? Некоторые эксперты считают, что эти новшества минимальные и не представляют собой важные требования от Европейской комиссии. Например, возможность использовать альтернативные решения AirDrop или AirPlay может снизить уникальность продуктов Apple, таких как Apple Watch и AirPods, и сделать их менее отличительными, пишет letemsvetemapplem.

Уточнения

iOS (до 24 июня 2010 года — iPhone OS) — мобильная операционная система для смартфонов, электронных планшетов, носимых проигрывателей, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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