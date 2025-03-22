Не пропустите: звезда взорвётся и станет видна невооружённым глазом

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые сообщают, что тусклая звезда в созвездии Северной Короны, известная как T Corona Borealis (TCrB), может скоро взорваться.

Фото: unsplash.com by Greg Rakozy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночное небо

Эта двойная звездная система вспыхивает примерно раз в 80 лет, и последний раз это происходило в 1946 году, что делает событие уникальным. По прогнозам астрономов, ожидается, что звезда станет видимой невооруженным глазом на следующей неделе.

Согласно расчетам, предполагается, что TCrB взорвется в четверг, 27 марта 2025 года, после чего станет яркой, как Полярная звезда. Северная Корона расположена примерно в 3000 световых лет от Земли и состоит из белого карлика и красного гиганта. Белый карлик накапливает вещество, выбрасываемое красным гигантом, что в конечном итоге вызывает термоядерный взрыв, делая звезду значительно ярче.

Ранее зарегистрированные вспышки TCrB были зафиксированы в 1787, 1866 и 1946 годах, что позволяет астрономам предсказать повторения этих событий. Недавние наблюдения показывают, что звезда опять начинает тускнеть, что указывает на возможность приближения взрыва.

Созвездие Северная Корона выглядит как дуга из семи звезд и расположено между созвездиями Волопаса и Геркулеса. Чтобы его найти, рекомендуется следить за яркой звездой Арктур на востоке и направляться к звезде Вега на северо-востоке, пишет forbes.

Уточнения

Созве́здия — в современной астрономии участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звёздном небе.

