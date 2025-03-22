Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антицарапки: почему кошки считают их коварным заговором против себя
Непредсказуемый эспрессо: как образование каналов влияет на вкус вашего кофе
80 % полезного, 20 % вкусного: формула счастливого питания от диетологов
Забудьте про удлинитель: эти 10 устройств нужно подключать только к розетке
Если ваши волосы выпадают и ломаются, вам срочно нужны эти витамины
Что объединяет успешных людей: Марк Кьюбан раскрыл главный секрет
Отдых в Стамбуле под угрозой? Что нужно знать о протестах и безопасности туристов
Ducati представляет лимитированный Panigale V4 Tricolore: доступно всего 1000 экземпляров
Карпин строит новую команду: Колобков рассказал, зачем сборной России матчи с Замбией

Не пропустите: звезда взорвётся и станет видна невооружённым глазом

1:41
Наука

Ученые сообщают, что тусклая звезда в созвездии Северной Короны, известная как T Corona Borealis (TCrB), может скоро взорваться.

Ночное небо
Фото: unsplash.com by Greg Rakozy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночное небо

Эта двойная звездная система вспыхивает примерно раз в 80 лет, и последний раз это происходило в 1946 году, что делает событие уникальным. По прогнозам астрономов, ожидается, что звезда станет видимой невооруженным глазом на следующей неделе.

Согласно расчетам, предполагается, что TCrB взорвется в четверг, 27 марта 2025 года, после чего станет яркой, как Полярная звезда. Северная Корона расположена примерно в 3000 световых лет от Земли и состоит из белого карлика и красного гиганта. Белый карлик накапливает вещество, выбрасываемое красным гигантом, что в конечном итоге вызывает термоядерный взрыв, делая звезду значительно ярче.

Ранее зарегистрированные вспышки TCrB были зафиксированы в 1787, 1866 и 1946 годах, что позволяет астрономам предсказать повторения этих событий. Недавние наблюдения показывают, что звезда опять начинает тускнеть, что указывает на возможность приближения взрыва.

Созвездие Северная Корона выглядит как дуга из семи звезд и расположено между созвездиями Волопаса и Геркулеса. Чтобы его найти, рекомендуется следить за яркой звездой Арктур на востоке и направляться к звезде Вега на северо-востоке, пишет forbes.

Уточнения

Созве́здия — в современной астрономии участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звёздном небе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Домашние животные
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу Аудио 
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Последние материалы
Непредсказуемый эспрессо: как образование каналов влияет на вкус вашего кофе
80 % полезного, 20 % вкусного: формула счастливого питания от диетологов
Забудьте про удлинитель: эти 10 устройств нужно подключать только к розетке
Если ваши волосы выпадают и ломаются, вам срочно нужны эти витамины
Что объединяет успешных людей: Марк Кьюбан раскрыл главный секрет
Не пропустите: звезда взорвётся и станет видна невооружённым глазом
Отдых в Стамбуле под угрозой? Что нужно знать о протестах и безопасности туристов
Ducati представляет лимитированный Panigale V4 Tricolore: доступно всего 1000 экземпляров
Карпин строит новую команду: Колобков рассказал, зачем сборной России матчи с Замбией
Алёна Водонаева показала, как выглядела в детстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.