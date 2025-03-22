Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Непредсказуемый эспрессо: как образование каналов влияет на вкус вашего кофе
80 % полезного, 20 % вкусного: формула счастливого питания от диетологов
Забудьте про удлинитель: эти 10 устройств нужно подключать только к розетке
Если ваши волосы выпадают и ломаются, вам срочно нужны эти витамины
Что объединяет успешных людей: Марк Кьюбан раскрыл главный секрет
Не пропустите: звезда взорвётся и станет видна невооружённым глазом
Отдых в Стамбуле под угрозой? Что нужно знать о протестах и безопасности туристов
Ducati представляет лимитированный Panigale V4 Tricolore: доступно всего 1000 экземпляров
Карпин строит новую команду: Колобков рассказал, зачем сборной России матчи с Замбией

Windows 10 скоро превратится в тыкву: что делать пользователям

1:23
Наука

Поддержка Windows 10 будет прекращена, и Microsoft начинает активно информировать пользователей об этом.

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

В недавнем электронном письме, отправленном пользователям этой операционной системы, сообщается о важной дате — 14 октября. После этой даты будут доступны только бесплатные обновления безопасности и техническая поддержка.

В письме предлагаются два варианта действий для пользователей: утилизировать старый компьютер или переработать его, что, по сути, подразумевает решение вопроса с электронными отходами. Microsoft также предлагает интерактивные ссылки, позволяющие пользователям узнать о покупке новых устройств.

Однако в письме упоминаются два момента, которые могут быть упущены. Во-первых, некоторые пользователи могут иметь возможность обновить свои устройства до Windows 11, хотя для этого необходимы определенные аппаратные требования. Во-вторых, в этой ситуации пользователи смогут продлить поддержку на год, если купят новую лицензию на Windows.

После прекращения обновлений Windows 10 система перестанет получать новые патчи, что сделает её уязвимой к угрозам безопасности. Таким образом, продолжение использования этой системы без обновлений может быть небезопасным, пишет hvg.

Уточнения

Пользователь лицо, которое использует компьютер или сетевую службу.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Экономика и бизнес
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива Аудио 
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Последние материалы
Непредсказуемый эспрессо: как образование каналов влияет на вкус вашего кофе
80 % полезного, 20 % вкусного: формула счастливого питания от диетологов
Забудьте про удлинитель: эти 10 устройств нужно подключать только к розетке
Если ваши волосы выпадают и ломаются, вам срочно нужны эти витамины
Что объединяет успешных людей: Марк Кьюбан раскрыл главный секрет
Не пропустите: звезда взорвётся и станет видна невооружённым глазом
Отдых в Стамбуле под угрозой? Что нужно знать о протестах и безопасности туристов
Ducati представляет лимитированный Panigale V4 Tricolore: доступно всего 1000 экземпляров
Карпин строит новую команду: Колобков рассказал, зачем сборной России матчи с Замбией
Алёна Водонаева показала, как выглядела в детстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.