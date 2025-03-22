Windows 10 скоро превратится в тыкву: что делать пользователям

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Поддержка Windows 10 будет прекращена, и Microsoft начинает активно информировать пользователей об этом.

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

В недавнем электронном письме, отправленном пользователям этой операционной системы, сообщается о важной дате — 14 октября. После этой даты будут доступны только бесплатные обновления безопасности и техническая поддержка.

В письме предлагаются два варианта действий для пользователей: утилизировать старый компьютер или переработать его, что, по сути, подразумевает решение вопроса с электронными отходами. Microsoft также предлагает интерактивные ссылки, позволяющие пользователям узнать о покупке новых устройств.

Однако в письме упоминаются два момента, которые могут быть упущены. Во-первых, некоторые пользователи могут иметь возможность обновить свои устройства до Windows 11, хотя для этого необходимы определенные аппаратные требования. Во-вторых, в этой ситуации пользователи смогут продлить поддержку на год, если купят новую лицензию на Windows.

После прекращения обновлений Windows 10 система перестанет получать новые патчи, что сделает её уязвимой к угрозам безопасности. Таким образом, продолжение использования этой системы без обновлений может быть небезопасным, пишет hvg.

Уточнения

Пользователь — лицо, которое использует компьютер или сетевую службу.



