Отторжение? Проехали! Российские учёные создали уникальные имплантаты

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) протестировали различные биополимерные пленки, которые могут использоваться для создания имплантатов в хирургии.

Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Врач за работой

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки. Специалисты провели исследование, в ходе которого выделили виды пленок, способствующие ускоренному формированию новых тканей в организме с минимальной реакцией на инородные тела.

"Биополимеры создаются бактериями. В зависимости от питания этих микроорганизмов можно получать полимеры различного состава", — рассказала соавтор исследования, младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии новых биоматериалов СФУ, Галина Рыльцева.

Ученые стремились создать максимально природоподобную структуру с необходимыми параметрами пористости, кристалличности и рельефа, чтобы содействовать нарастанию клеток и формированию здоровой ткани вокруг имплантата, а также уменьшить воспаление.

Испытания проводились на культуре клеток, а в дальнейшем пленки из биополимеров с различными рельефами поверхности будут проверены на живых организмах.

Уточнения

Биополиме́ры — класс полимеров, встречающихся в природе в естественном виде, входящие в состав живых организмов: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, лигнин. Биополимеры состоят из одинаковых (или схожих) звеньев — мономеров.

