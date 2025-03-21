Забудьте о проводах: энергия будущего уже здесь — как это работает

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2:19
Наука

Идея беспроводной передачи энергии существует уже давно.

Умный дом
Фото: Pixabay by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умный дом

Никола Тесла более ста лет назад проводил эксперименты с передачей электричества по воздуху, но тогда технологические и финансовые преграды не позволили реализовать его планы. Сегодня, однако, теоретические разработки начинают переходить в практическую стадию.

Так называемое "энергетическое излучение" — это целенаправленная передача энергии, которая тестируется в разных странах, включая США, Японию и Новую Зеландию. Метод основан на использовании радиоволн, микроволн или лазеров для передачи энергии без проводов.

Технология работает через передатчик, который преобразует электрическую сеть в излучение, подобное тому, что используется в микроволновой печи. Эта станция ретрансляции передает мощность на приемник, который снова преобразует ее в электроэнергию. Например, новозеландская компания One System разрабатывает модел EMR, которая обладает эффективностью до 95%, и цель состоит в том, чтобы достичь 99%.

Эта инновация может кардинально изменить источники питания для домашних устройств, а также повлиять на промышленные производственные линии и военные системы, сделав их более эффективными и надежными. Особенно это может быть полезно для отдаленных районов, где трудно провести электрическую сеть, а также для электромобилей, которые могут заряжаться на ходу.

В повседневной жизни беспроводная передача энергии может стать основой для "умных домов", где маломощные датчики и системы освещения могли бы получать энергию без традиционных проводов.

Долгосрочные амбиции также велики: японское космическое агентство планирует к 2030 году установить солнечную станцию в космосе, способную возвращать гигаватты энергии на Землю.

Хотя ранее многие сомневались в реализации беспроводной передачи электроэнергии, сейчас технологии показывают свою коммерческую жизнеспособность. В будущем, возможно, кабели не понадобятся, и энергия будет поступать в дом также, как Wi-Fi — быстро и эффективно, пишет promotions.

Уточнения

Умный дом (Умное здание) — система автоматизации жилого или коммерческого здания.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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