Встреча, изменившая всё: как слияние двух предков породило Homo sapiens 300 тыс. лет назад

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские исследователи заставили забыть о истории эволюции человека. Они выяснили, что Homo sapiens — результат смешения минимум двух древних популяций, будем называть их "Предки А" и "Предки Б".

Фото: flickr.com by Paul Keller, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Эволюция человека

Следы этих предков обнаружили в ДНК из проекта "1000 Genomes Project".

Почти 1,5 миллиона лет назад эти группы разделились, разошлись по разным уголкам и жили изолированно больше миллиона лет. "Предки А" почти все вымерли, а "Предки Б" процветали. Затем, 300 тысяч лет назад, они встретились в Африке, смешались и дали начало людям.

Как считают британцы, геном современного человека — это 80 процентов от "Предков А" и 20 — от "Предков Б". При этом вторые передали гены, связанные с мозгом и нервной системой.

Уточнения

Антропогене́з — часть биологической эволюции, которая привела к появлению человека разумного (лат. Homo sapiens), отделившегося от прочих гоминид, человекообразных обезьян и плацентарных млекопитающих, процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи.

