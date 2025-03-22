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Технологии будущего: как роботы Atlas и G1 меняют понятие о помощниках

1:17
Наука

Мир робототехники стремительно развивается. Boston Dynamics снова удивляет публику своим гуманоидом Atlas: теперь он не просто ходит, а бегает, кувыркается и делает повороты на 360 градусов с невероятной точностью. Движения робота становятся всё более естественными — порой создаётся впечатление, что смотришь не на машину, а на атлета.

Человекоподобный робот
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человекоподобный робот

Не отстаёт и Китай: компания Unitree показала обновлённую версию гуманоидного робота G1, который не только двигается автономно, но и умеет делать боковые сальто. Это внушает уважение — особенно учитывая, что всего пару лет назад подобные трюки казались фантастикой.

В эту гонку активно включилась и Tesla, сосредоточив внимание на скорости, манёвренности и практическом применении роботов.

Все эти разработки пока находятся на ранней стадии, но направление ясно: роботы становятся не просто демонстрацией технологий, а потенциальными помощниками в повседневной жизни.

От производства до ухода за пожилыми людьми — применение для таких роботов найдётся в самых разных сферах. И, кажется, будущее, где роботы живут бок о бок с нами, уже почти наступило.

Уточнения

Гумано́ид (лат. humanoides «подобный человеку») — разумное человекоподобное существо из легенд и фантастики.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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