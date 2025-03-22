Кислород в самой далёкой галактике: как ALMA помог заглянуть в прошлое Вселенной

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Две международные команды астрономов зафиксировали присутствие кислорода в самой удалённой на сегодня известной галактике — JADES-GS-z14-0. Это открытие стало возможным благодаря наблюдениям с помощью радиотелескопа ALMA, расположенного в пустыне Атакама в Чили.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

JADES-GS-z14-0 находится настолько далеко, что мы видим её такой, какой она была всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Однако данные показали нечто неожиданное: в этой древней галактике в десять раз больше тяжёлых элементов, чем предполагалось. Это говорит о том, что звёздообразование и химическая эволюция во Вселенной могли начаться значительно быстрее, чем считалось ранее.

Кислород стал ключом к точному измерению расстояния — ALMA позволил установить его с фантастической точностью: погрешность составила всего 0,005%. Такая детализация открывает новые горизонты для понимания того, как формировались первые галактики.

Особенно важно, что наблюдения ALMA прекрасно дополняют данные космического телескопа Джеймса Уэбба. Вместе они дают более полную картину о том, что происходило в ранней Вселенной.

Исследование стало результатом сотрудничества астрономов из Италии, Нидерландов, США, Японии и других стран. Это ещё одно подтверждение силы международной науки. Результаты будут опубликованы в научных журналах Astronomy & Astrophysics и The Astrophysical Journal.

Комплекс ALMA — это совместный проект Европейской южной обсерватории (ESO), США и Японии. Его финансируют и управляют несколько крупнейших научных организаций мира. Благодаря таким инициативам человечество продолжает расширять границы космоса, исследуя всё более далёкие уголки Вселенной.

Уточнения

Космический телескоп «Джеймс Уэ́бб» (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория.



JADES-GS-z14-0 — галактика в созвездии Печь, открытая в 2024 году с помощью NIRcam в рамках программы космического телескопа «Джеймс Уэбб». Её красное смещение составляет 14,32, что делает её самой дальней галактикой из когда-либо обнаруженных.

