Кислород в самой далёкой галактике: как ALMA помог заглянуть в прошлое Вселенной

Две международные команды астрономов зафиксировали присутствие кислорода в самой удалённой на сегодня известной галактике — JADES-GS-z14-0. Это открытие стало возможным благодаря наблюдениям с помощью радиотелескопа ALMA, расположенного в пустыне Атакама в Чили.
JADES-GS-z14-0 находится настолько далеко, что мы видим её такой, какой она была всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Однако данные показали нечто неожиданное: в этой древней галактике в десять раз больше тяжёлых элементов, чем предполагалось. Это говорит о том, что звёздообразование и химическая эволюция во Вселенной могли начаться значительно быстрее, чем считалось ранее.
Кислород стал ключом к точному измерению расстояния — ALMA позволил установить его с фантастической точностью: погрешность составила всего 0,005%. Такая детализация открывает новые горизонты для понимания того, как формировались первые галактики.
Особенно важно, что наблюдения ALMA прекрасно дополняют данные космического телескопа Джеймса Уэбба. Вместе они дают более полную картину о том, что происходило в ранней Вселенной.
Исследование стало результатом сотрудничества астрономов из Италии, Нидерландов, США, Японии и других стран. Это ещё одно подтверждение силы международной науки. Результаты будут опубликованы в научных журналах Astronomy & Astrophysics и The Astrophysical Journal.
Комплекс ALMA — это совместный проект Европейской южной обсерватории (ESO), США и Японии. Его финансируют и управляют несколько крупнейших научных организаций мира. Благодаря таким инициативам человечество продолжает расширять границы космоса, исследуя всё более далёкие уголки Вселенной.
Космический телескоп «Джеймс Уэ́бб» (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория.
JADES-GS-z14-0 — галактика в созвездии Печь, открытая в 2024 году с помощью NIRcam в рамках программы космического телескопа «Джеймс Уэбб». Её красное смещение составляет 14,32, что делает её самой дальней галактикой из когда-либо обнаруженных.
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