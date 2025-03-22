Ледяной архив времени: что скрывается под Антарктидой

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Что может рассказать о прошлом Земли кусок льда? Научная группа проекта Beyond EPICA-Oldest Ice достигла впечатляющего результата: в самом сердце Антарктиды был пробурен ледяной щит на глубину 2800 метров, и исследователи извлекли керн возрастом более 1,2 миллиона лет. Это не просто лёд — это своеобразный архив атмосферы нашей планеты.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Что нашли внутри льда

В этом древнем льду сохранились уникальные следы: замороженные пузырьки воздуха и данные о температуре атмосферы разных эпох. Анализ этих образцов поможет восстановить климатическую хронику Земли за последние 1,2 миллиона лет — а, возможно, и дольше.

Особую ценность представляет нижняя часть керна — 210 метров льда, который лежал на самой границе с коренной породой. Ученые считают, что именно в этом сегменте кроются ответы на вопросы о том, как и когда Восточная Антарктида освобождалась от ледяного покрова. Это может кардинально изменить наше представление о прошлых ледниковых периодах.

Экстремальная работа

Работа велась в экстремальных условиях антарктического плато: высота над уровнем моря — 3200 метров, температура летом — около -35 °C. На бурение и извлечение льда ушло более 200 дней, разбитых на четыре полевых сезона.

Теперь ледяной керн отправляется в Европу. Для транспортировки используются специальные контейнеры, сохраняющие нужную температуру — ведь каждое замершее тысячелетие внутри него может рассказать свою историю.

Уточнения

Лёд - вода в твёрдом агрегатном состоянии. Льдом иногда называют некоторые вещества в твёрдом агрегатном состоянии, которым свойственно иметь жидкую или газообразную форму при комнатной температуре; в частности, сухой лёд, аммиачный лёд или метановый лёд.

